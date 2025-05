Triptykon e Faemine são as últimas confirmações do Evil Live

O festival está marcado para os dias 27, 28 e 29 de Junho, no Estádio do Restelo, e conta ainda com bandas como Slipknot, Korn ou Judas Priest.

O cartaz da edição de 2025 do Evil Live Festival está fechado. Os últimos nomes a marcarem presença no festival que vai acontecer no Estádio do Restelo, de 27, 28 e 29 de Junho, são os suíços Triptykon e os portugueses Faemine, que encerram a lista de 17 artistas confirmados para esta edição inaugural ao ar livre.

Liderados por Tom G. Warrior, figura incontornável da história do metal europeu, os Triptykon actuam no primeiro dia do festival. A banda traz ao Restelo uma actuação que deverá atravessar o legado deixado pelos históricos Celtic Frost e as composições mais recentes deste grupo.

No dia 29, o palco recebe os Faemine, um dos nomes mais promissores da nova geração da música extrema portuguesa. O grupo lisboeta tem sido destacado pela solidez técnica e pela intensidade emocional das suas composições.

O alinhamento completo conta com Slipknot, Korn, Judas Priest, Till Lindemann, Falling In Reverse, Opeth, Municipal Waste, Jinjer, Death Angel, Eagles Of Death Metal, Crossfaith, Seven Hours After Violet, Gaerea, R.A.M.P., Triptykon e Faemine.

Os bilhetes continuam à venda, com o passe geral de três dias disponível por 169 euros e o passe para os dias 28 e 29 a custar 139 euros.

Estádio do Restelo (Lisboa). 27-29 Jun (Sex-Dom). 69€-169€.

