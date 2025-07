Tudo o que precisa de saber sobre Kendrick Lamar e SZA em Lisboa

Com 52 temas divididos por nove actos, e perante um Estádio do Restelo cheio, esta promete ser uma das grandes noites do ano. Já fez história pelo mundo fora.

Não é exagero dizer que Portugal está prestes a receber um dos maiores concertos do ano. Kendrick Lamar e SZA vão actuar este domingo, 27 de Julho, no Estádio do Restelo, naquele que promete ser um dos eventos musicais mais importantes de 2025.

Depois de ter tido um dos anos mais bem-sucedidos da sua carreira, o rapper, autor de discos seminais como Good Kid, M.A.A.D City (2012) ou To Pimp a Butterfly (2015), vem provar porque é um dos melhores showmen do planeta. Não menos importante é a presença de SZA, que nos últimos anos evoluiu de talento promissor para uma estrela.

Eis tudo o que precisa de saber sobre a actuação da dupla.

Quem é o Kendrick Lamar?

Caso viva debaixo de uma pedra, Kendrick Lamar é um dos nomes mais influentes e respeitados do hip-hop contemporâneo. Oriundo de Compton, na Califórnia, tem vindo a construir, desde a mixtape Overly Dedicated (2010) até ao mais recente GNX (2024), um percurso que alia genialidade lírica a ambição conceptual. É um artista que não foge à introspecção nem à crítica social, e já colecciona um Prémio Pulitzer, um Óscar, 17 Grammys e um lugar cativo nos grandes palcos do mundo.

Vai actuar sozinho?

Não. A digressão chama-se Grand National Tour e é co-liderada por SZA, com quem Kendrick tem vindo a colaborar desde 2014. Os dois dividiram o palco na digressão Championship Tour da Top Dawg Entertainment, brilharam juntos no tema “All the Stars” da banda sonora de Black Panther, e voltam agora a fazê-lo com espectáculos repartidos em nove actos, cada um com presença alternada ou em dueto. Isto sem esquecer a presença de DJ Mustard, produtor do rapper, que irá fazer a primeira parte do concerto.

Quem é a SZA?

SZA é Solána Rowe, cantora e compositora norte-americana, cujo som vagueia entre o R&B, a pop alternativa e a soul psicadélica. Desde o seu aclamado álbum de estreia, Ctrl (2017), conquistou uma base de fãs gigantesca, que continuou a crescer com SOS (2022). Em palco, equilibra vulnerabilidade emocional com cenários exuberantes e intensidade na performace.

Se não conheço, devo estar entusiasmado para ver SZA?

Sim, especialmente se gosta de artistas que não têm medo de mostrar fragilidade. As suas letras abordam amor, insegurança, desejo e crescimento pessoal com um lirismo desarmante. Ao vivo, as canções ganham uma nova dimensão: há insectos gigantes, coreografias inspiradas na natureza e, mesmo quando sobe numa borboleta ou canta em cima de uma formiga verde, SZA continua a soar intimista. Em Londres, segundo a BBC, foi confiante, natural e adaptou os seus temas mais lentos para combinarem com o ritmo de Kendrick.

O que podemos ouvir neste concerto?

É uma maratona sonora com 52 temas e nove actos, sem espaço para distracções nem momentos mortos. Kendrick ataca com temas como “King Kunta”, “DNA.”, “HUMBLE.”, “Swimming Pools” e os novos “Euphoria” ou “Not Like Us”. SZA responde com “Kill Bill”, “Snooze”, “Good Days”, “F2F” e “30 for 30”. Há duetos como “LOVE.”, “All the Stars” e “Gloria”, e até espaço para versões e referências a Anita Baker, Justin Timberlake ou Prince. É um espectáculo sem desperdício.

Quantas vezes vamos ouvir "Not Like Us"?

Uma. A música mais viral de Kendrick, lançada em 2024, uma diss track dirigida a Drake, foi cantada cinco (CINCO!) vezes no concerto em Kia Forum, em Inglewood, a 19 de Junho, simbolizando a vitória do rapper de Compton no beef contra o artista canadiano. No entanto, nos últimos espectáculos, apenas foi interpretada uma vez.

É verdade que SZA canta uma música de Drake? Eles não têm um beef?

Sim, SZA interpreta “Rich Baby Daddy” – originalmente de Drake com participação sua e de Sexyy Red – em todos os concertos da digressão Grand National Tour. E sim, é exactamente a mesma digressão em que Kendrick Lamar, o outro cabeça-de-cartaz, ataca Drake noite após noite com faixas como “Euphoria” e “Not Like Us”. É difícil dizer se é uma provocação, homenagem ou tentativa de reconciliação, mas a verdade é que se mantém no alinhamento e é algo que torna este espectáculo tão singular.

Espera: o que é um beef e porquê que isso é importante neste contexto?

Um beef é uma rivalidade pública entre artistas, geralmente expressa através de músicas em que um rapper ataca outro com insultos directos ou subtis. No caso de Kendrick Lamar e Drake, este beef é um dos mais intensos e complexos da história recente do hip-hop. Começou em 2013, ganhou força em 2024 com uma troca de diss tracks violentas e culminou em “Not Like Us”, em que Lamar acusa Drake de pedofilia – uma afirmação que o canadiano nega e que o levou inclusive a processar a editora Universal. Este contexto dá uma carga emocional e política ao concerto no Estádio do Restelo: Kendrick usa o palco para reafirmar a sua posição no topo do rap.

Como têm sido os últimos concertos?

Altamente elogiados. O mais recente espectáculo desta digressão europeia, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, foi descrito, no mesmo artigo da BBC, como “um novo padrão na criação da derradeira experiências num estádio”. A New Wave Magazine chamou-lhe um espectáculo que “lembra porque é que estão ambos no topo da música actual”. Kendrick surge sem back vocals, com o flow e controlo respiratório no máximo. SZA mostrou uma presença vocal e cénica acima de qualquer dúvida.

A que horas é o concerto?

Está marcado para as 19.00, no Estádio do Restelo, em Belém, mas vá mais cedo, as portas abrem às 17.00.

Ainda há bilhetes?

Ao momento da escrita deste artigo, os bilhetes estão quase esgotados. As últimas entradas disponíveis são para a Bancada Poente Superior e Inferior, ambos estão à venda por 155,70€ (com taxas). Pode também tentar a sua sorte em plataformas como a Ticketswap e comprar bilhetes de pessoas que tenham desistido à última hora.

Há mais alguma informação extra que deva saber?

Sim — atenção às regras de acesso e comportamento no recinto: não é permitido fazer mosh pits nem fazer crowd surf durante o espectáculo. Estas medidas de segurança foram partilhadas pela Live Nation e visam evitar acidentes e garantir uma experiência confortável e segura para todos os espetadores. Atenção, neste post foi inclusive mencionado que as pessoas que o fizerem podem ser convidadas a sair do espectáculo.

A setlist esperada no Estádio do Restelo

Act I: Kendrick Lamar

wacced out murals

squabble up

King Kunta

ELEMENT

tv off

Act II: SZA

30 for 30

Love Galore

Broken Clocks

The Weekend

Act III: Kendrick Lamar

euphoria

hey now

reincarnated

HUMBLE.

Backseat Freestyle

family ties (Baby Keem cover)

Swimming Pools (Drank)

A.A.d city

Alright

man at the garden

Act IV: SZA

Scorsese Baby Daddy

F2F

Garden (Say It Like Dat)

Kitchen

Blind

Low

Act V: Kendrick Lamar & SZA

Doves in the Wind

All the Stars

LOVE.

Act VI: Kendrick Lamar

dodger blue

peekaboo

Like That (Future & Metro Boomin cover)

DNA

GOOD CREDIT (Playboi Carti cover)

Count Me Out

Bitch, Don't Kill My Vibe

Money Trees

Poetic Justice

Act VII: SZA

Kill Bill

Snooze

Nobody Gets Me

Good Days

Rich Baby Daddy (cover do Drake)

Kiss Me More (cover da Doja Cat)

Act VIII: Kendrick Lamar

N25

tv off

Not Like Us

Act IX: Kendrick Lamar & SZA

luther

gloria

Estádio do Restelo. 27 Jul (Dom). 64,43€-451€

