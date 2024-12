Tudo o que precisa de saber sobre ‘Mufasa: O Rei Leão’

É um filão que continua a render há 30 anos. Desde 1994, quando Roger Allers e Rob Minkoff assinaram a longa-metragem animada O Rei Leão, um dos momentos mais altos da história da animação da Walt Disney, quer em termos de excelência artística e narrativa deste género, quer comercialmente, que os estúdios do Rato Mickey e do Pato Donald nunca mais deixaram aproveitar a sua imensa popularidade, que atingiu foros de culto. Para além de uma adaptação a musical de palco na Broadway, houve ainda dois filmes lançados directamente para home vídeo, duas séries de televisão animadas, e muito em especial o remake fotorealista com o mesmo título assinado por Jon Favreau em 2019, que fez tão boa bilheteira como foi mal recebido pela crítica. Esta, entre outros reparos, apontou-lhe o ser um mero – e caríssimo – decalque computacional da fita original de Allers e Minkoff, sem nada de novo para oferecer senão a tecnologia digital empregue.

Não é para admirar, e tendo ainda em conta a profunda crise de imaginação e de criatividade que a animação da Disney atravessa, e que se tem reflectido nas suas receitas, que surja agora uma prequela (mas também com elementos de sequela) igualmente fotorealista de O Rei Leão, Mufasa: O Rei Leão, realizada por Barry Jenkins (Moonlight, Se Esta Rua Falasse). E que os estúdios aproveitaram para comemorar o 30.º aniversário do primeiro filme, que abriu imperialmente o caminho a esta lucrativíssima franchise. A ideia de fazer Mufasa: O Rei Leão surgiu pouco mais de um ano após a estreia da fita de Jon Favreau, com a história a recuar no tempo e a centrar-se na personagem do jovem Mufasa, que anos mais tarde se tornaria no Rei da Savana, e no pai de Simba.

©Cortesia Disney Enterprises Inc. O pequeno Mufasa

Esta produção é dedicada a James Earl Jones, que deu voz a Mufasa no Rei Leão original e morreu há alguns meses (o papel foi-lhe aqui também oferecido, mas o actor declinou por razões de saúde). O enredo de Mufasa: O Rei Leão toma a forma de uma história contada pelo mandril Rafiki a Kiara, filha de Simba e Nala, e neta de Mufasa. A acção recua então no tempo, centrando-se em Mufasa, uma cria de leão órfã, que encontra o jovem leão Taka (mais tarde conhecido por Scar). Ficam amigos como irmãos e Mufasa é adoptado pela família de Taka, não antes de a dupla se lançar numa viagem durante a qual encontram personagens como Timon e Pumba, que se lhes juntam. Durante esta jornada, os laços que se formaram entre eles vão ser testados, ao mesmo tempo que têm que combater em conjunto contra um perigoso inimigo.

Em termos de intérpretes, regressam com as suas vozes, de O Rei Leão de 2019, nomes como Donald Glover, Seth Rogen e Beyoncé. Entre as novas vozes contam-se as de Mads Mikkelson, Thandie Newton, Keith David e de Aaron Pierre como Mufasa e Kelvin Harrison Jr. como Taka. Elton John, que havia participado na banda sonora quer de O Rei Leão de 1994, quer da versão fotorealista de 2019 (que deu origem ao álbum The Lion King: The Gift, produzido por Beyoncé), e ficado muito desiludido com o filme e com a banda sonora, já não tem nada a ver com a música de Mufasa: O Rei Leão. Ela ficou a cargo de Nicholas Britell, Hans Zimmer (este abandonaria a produção já para o final) e Pharrell Williams, que também haviam participado naquela, e ainda de Dave Metzger. As canções foram compostas por Lin-Manuel Miranda. Mufasa: O Rei Leão estreia-se em Portugal na quarta-feira, dia 18 de Dezembro. Veremos então qual o estado do já tão digitalmente transfigurado real felino da Disney.

