Turista sofre: as atracções turísticas mais exigentes em todo o mundo

A maior parte das atracções turísticas não é propriamente exigente do ponto de vista físico. Normalmente há um elevador ou encontram-se mesmo à berma da estrada. Mas nem sempre é assim. Há locais que só são alcançáveis se estiver disposto a escalar ou a fazer trekking até lá. Para descobrir quais as mais exigentes, o grupo britânico de ginásios PureGym decidiu analisar o número de passos necessários para experimentar cerca de 70 atracções turísticas espalhadas pelo mundo, bem como a mudança total de altitude e a temperatura média diurna do local. O estudo resultou numa lista com as 25 atracções turísticas mais exigentes do mundo.

Em primeiro lugar, está a maior escada de madeira do mundo. Localizada no fiorde de Lyse, próxima da cidade de Stavanger, na Noruega, a Flørli tem um total de 4444 degraus e envolve uma subida de 740 metros até ao topo. Segue-se o Manitou Incline, uma trilha de caminhada no Colorado, e o Castelo Poenari, também conhecido como o Castelo do Drácula, na Roménia, em segundo e terceiro lugares respectivamente. “O resto do top é composto por uma variedade de pontos de referência – embora seja claro que as catedrais antigas e outros locais religiosos que não foram modernizados com elevadores são definitivamente um tema comum quando se trata de trabalhar arduamente para conseguir uma vista!”, lê-se em comunicado.

Portugal também entra na lista, graças ao Castelo dos Mouros, em Sintra, com os seus 500 degraus e uma elevação de 412 metros. Ficou num notável nono lugar.

As atracções turísticas que exigem mais esforço físico

Flørli Stairs, Noruega Manitou Incline, EUA Castelo Poenari, Roménia Santuário Konpira-san, Japão O Assento de Artur, Escócia Fortaleza Sigiriya, Sri Lanka Parque Guell, Espanha Mosteiro Petra, Jordânia Castelo dos Mouros, Portugal Cavernas Batu, Malásia Degraus de Vindhyagiri, Índia Ponte do Porto de Sydney, Austrália Pedra de Guatapé, Colômbia Catedral de Sevilha, Espanha Porta do Paraíso, China Castelo Monolithos, Grécia Cristo Redentor, Brasil Farol de St. Augustine, EUA Muralhas da Cidade de Dubrovnik, Croácia Catedral de Florença, Itália Sagrada Família, Espanha Farol do Cabo Hatteras, EUA Palazzo Vecchio, Itália Torre de Tóquio, Japão Ilha Skellig Michael, Irlanda

