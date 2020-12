UBBO inaugura loja da Marvel com escape rooms e realidade virtual

A Marvel Mission já abriu no centro comercial UBBO, antigo Dolce Vita Tejo, na Amadora. Além de produtos oficiais, encontrará “diferentes missões que terá de ultrapassar para ajudar os seus super-heróis favoritos“, promete a subsidiária da Disney.

O espaço de 1200 metros quadrados destaca-se sobretudo por integrar escape rooms, realidade virtual e realidade aumentada através de diferentes missões, que vão eventualmente poder ser usufruídas por todos (a partir dos 13 anos), mas que ainda não estão em funcionamento devido às actuais restrições sanitárias impostas pela Direcção-Geral da Saúde.

Entre as diferentes missões, que já estão disponíveis para consulta online, encontra por exemplo a “Operação: Frostbite”, que é inspirada na personagem Thor e dura cerca de 20 minutos, com três a cinco jogadores. Há ainda experiências inspiradas no Homem de Ferro, nos agentes da S.H.I.E.L.D. e no Homem-Formiga.

O centro de lazer e experiências conta também com uma loja, uma sala para eventos e uma zona para crianças a partir dos cinco anos, onde será possível celebrar aniversários temáticos, inspirados em três personagens diferentes do universo Marvel, o Homem-Aranha, o Pantera Negra e a Shuri.

Av. Cruzeiro Seixas 5 e 7, Loja 0.006 (Praça Central). Dom-Qui 10.00-23.00 e Sex, Sáb e véspera de feriado 10.00-00.00.

