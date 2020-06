Uber Connect: agora já pode enviar e receber encomendas na aplicação

Desde o início da pandemia, as empresas têm sido obrigadas a reinventar-se para dar resposta às necessidades dos clientes. A gigante norte-americana Uber lançou um novo serviço, que passa a estar disponível em Lisboa, Porto, Braga, Faro, Coimbra, Aveiro, Évora e Funchal, a partir desta quarta-feira, 3 de Junho. Chama-se Uber Connect e é uma solução de entrega, que permite aos utilizadores enviarem encomendas através da aplicação.

“Durante esta crise, procurámos novas formas de a nossa plataforma ajudar a movimentar os bens necessários para empresas e consumidores, além de oferecer novas oportunidades de rendimento para os motoristas. Com o Uber Connect, o nosso foco principal é o imediato: adaptar rapidamente a nossa tecnologia para atender às crescentes necessidades das comunidades. À medida que a realidade evolui a um ritmo acelerado, estamos a desenvolver as entregas mantendo os olhos no futuro”, explica Manuel Pina, director-geral da Uber em Portugal, numa nota de imprensa.

Recorrendo à aplicação, os utilizadores podem enviar uma série de artigos, “seja um bolo de aniversário, um casaco esquecido depois de um jantar, umas chaves para receber uma entrega, um presente, um equipamento desportivo para uma substituição de última hora, um livro para evitar uma falta de material”.

E como funciona? Primeiro tem de embalar os itens numa caixa ou saco selado, protegendo os conteúdos de forma adequada, e limpando as superfícies com desinfectante. Deverá indicar a morada de destino e seleccionar a opção Connect na aplicação. Depois terá de responder a uma mensagem recebida na aplicação, em que indica o nome do remetente e algum pedido especial que queira fazer ao motorista. Por fim, poderá partilhar a viagem com quem vai receber a encomenda, para que possa acompanhar o trajecto.

Em Março, a Uber já tinha desenvolvido um projecto-piloto, o Uber Drop-Off, que queria apoiar a capacidade logística das empresas com entregas dos motoristas e parceiros que prestam serviços com recurso à aplicação da Uber. Este serviço teve início em Portugal e está agora a ser implementado globalmente. A nível nacional, a parceria foi lançada com os CTT e permitia a entrega de encomendas em casa.

