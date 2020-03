Uber Eats sem taxa de entrega ao almoço até final de Março

A Uber Eats anunciou esta segunda-feira que removerá a taxa de entrega ao almoço em todos os pedidos superiores a 5€, entre as 11.00 e a 15.00. A medida está prevista até 31 de Março, e será possível receber a entrega sem contacto, deixando uma nota na aplicação para deixar o pedido à porta ou na entrada.

A directora de comunicação da Uber em Portugal, Mariana Ascenção, acredita que “ao remover a taxa de entrega estamos a tornar a entrega de refeições ainda mais acessível". "Acreditamos que temos um papel a cumprir e queremos apoiar todos os que estão a trabalhar em casa em Portugal”, acrescenta. A responsável expressou também a sua preocupação face à situação que os restaurantes atravessam, afirmando que “a entrega de refeições também pode ajudar num melhor apoio aos restaurantes face a uma possível queda de actividade nas próximas semanas”.

Também o serviço de entregas Eat Tasty, que fazia entregas apenas em locais de trabalho, passa a fazer entregas ao domicílio nas zonas de Lisboa, Amadora, Oeiras e Sintra. A Take Away, outra empresa distribuidora de refeições, passa também a entregar as refeições à porta para evitar o contacto entre clientes e seus colaboradores, tal como a Glovo está a fazer.

A cadeia de fast food Burger King fará também entregas em casa sem contacto. Os clientes serão avisados através da campainha e o pedido será deixado à porta. Só são permitidas encomendas entre as 12.00 e as 15.10 e as 18.30 e as 22.40.

Todos os estafetas estão a seguir as regras recomendadas pela Direcção-Geral de Saúde.

+ Está na hora de Time In