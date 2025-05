Uber faz descontos para promover uso de transportes públicos entre Margem Sul e Lisboa

A ideia é dissuadir quem se desloca da Margem Sul para Lisboa a usar o automóvel próprio para atravessar o rio, recorrendo-se, para isso, aos TVDE, neste caso da empresa Uber, com o fim de chegar às estações fluviais e ferroviárias. A iniciativa é da Uber, que, em modo experimental – de 2 a 30 de Junho – defende ter como objectivo facilitar as deslocações entre concelhos como o de Almada, Barreiro, Montijo e Seixal, na margem sul do Tejo, e Lisboa, através de descontos nas viagens. Em concreto, a empresa de transporte individual oferece um desconto de 50% por viagem (até 2€ por trajecto), em dez viagens por pessoa, nas deslocações para as estações, através da inserção do código UBERMARGEMSUL na aplicação.

Disponível apenas nas modalidades Uber Green, direccionada para veículos eléctricos, e Uber Share, a opção de viagem partilhada da empresa, o modelo funciona de forma permanente em várias cidades, como Madrid, Berlim ou Londres. O projecto-piloto agora lançado tem como objectivo permitir "avaliar de forma concreta a adesão e o comportamento dos utilizadores" durante estes 28 dias, de forma a perceber-se se haverá contexto para estender a iniciativa no tempo, explicou ao Observador o director-geral da Uber em Portugal, Francisco Vilaça. No futuro, poderá fazer sentido "avançar com soluções semelhantes de forma mais permanente ou alargada", admite o responsável, avançando que, em Outubro, começará outro projecto-piloto num diferente ponto do país, escolhido de acordo com critérios como a "densidade populacional", os "desafios de tráfego" e o "potencial de complementaridade com o transporte público".

A escolha da Margem Sul, explica a empresa, relaciona-se com o facto de a região ser "uma das principais portas de entrada em Lisboa, através da Ponte 25 de Abril, que regista diariamente mais de 75 mil veículos e apresenta elevados níveis de congestionamento, especialmente nas horas de ponta, aos quais se somam mais de 37 mil veículos que entram em Lisboa diariamente pela ponte Vasco da Gama".

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp