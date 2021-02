Uber oferece viagens à Cruz Vermelha para vacinação das forças de segurança em Portugal

Para cumprir o plano de vacinação dos agentes das forças de segurança em Portugal, a Uber irá oferecer cerca de 20 mil viagens que cobrem deslocações diárias das equipas da Cruz Vermelha que têm tido um papel fundamental no combate à pandemia.

Esta parceria entre a plataforma de mobilidade e a Cruz Vermelha faz parte do compromisso global da Uber em fornecer 10 milhões de deslocações gratuitas ou com desconto para ajudar a garantir que o transporte não seja um obstáculo para a aplicação das vacinas. Desta forma, será com motoristas parceiros que os membros da Cruz Vermelha se poderão deslocar para as acções de vacinação aos elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR).

“É com muito orgulho que vamos apoiar com o financiamento de 20 mil viagens para Cruz Vermelha, que tem um papel fundamental no apoio ao processo de vacinação. Queremos colocar a nossa tecnologia ao serviço da comunidade numa fase em que a segurança nas deslocações é tão importante.”, refere Manuel Pina, director-geral da Uber em Portugal.

Esta acção engloba a criação de três postos de vacinação – Lisboa, Porto e Faro – e resulta de uma parceria com o Ministério da Saúde que facilitará o acesso à plataforma nacional de vacinação.

“Iniciámos, há cerca de uma semana, a primeira fase de vacinação às Forças de Segurança e uma das dificuldades mais sentidas concentra-se na dificuldade de deslocação das nossas equipas”, refere em comunicado Susana Marques, Secretária-Geral da Cruz Vermelha Portuguesa. “Com o apoio da Uber, a continuidade dos trabalhos da CVP no âmbito da vacinação será facilitada e vai permitir chegar de forma mais rápida e mais segura onde de facto somos precisos”.

