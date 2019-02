Última digressão de Ennio Morricone passa por Lisboa

O compositor italiano Ennio Morricone já não vai para novo. Com 90 anos de idade e mais de 60 de carreira, encontra-se a viajar pelo mundo naquela que é anunciada como a sua última digressão e vai passar pela Altice Arena, em Lisboa, no dia 6 de Maio.

O espectáculo será conduzido pelo próprio Morricone, à frente de uma orquestra e coro de mais de 200 pessoas. A cantora portuguesa Dulce Pontes, que colaborou com o compositor no álbum Focus, de 2003, vai juntar-se a ele em palco. Não só em Portugal como nas restantes datas da tournée.

Segundo a promotora Everything Is New, a digressão de despedida do italiano deve terminar no seu país natal, com seis datas em Roma e uma derradeira actuação no Festival de Verão da cidade Toscana Lucca, a 29 de Junho.

No activo desde 1946, Ennio Morricone é um dos mais influentes compositores da história do cinema. As suas bandas sonoras para os westerns à italiana de Sergio Leone são icónicas e foram citadas ou apropriadas por dezenas de artistas, de Jay-Z a David Guetta, passando pelos Metallica e os Ramones. Também escreveu bandas sonoras icónicas para outros géneros de filmes, como Veio do Outro Mundo, de John Carpenter, ou Cinema Paraíso, de Giuseppe Tornatore.

Os bilhetes para o concerto de 6 de Maio, na Altice Arena, serão colocados à venda no sábado. Os preços vão dos 45€ aos 240€.

