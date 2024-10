Último dos fundadores do surrealismo português inaugura exposição em Lisboa

Celebram-se 75 anos do surrealismo português e João Artur da Silva, de 96 anos, é o último fundador vivo do anti-grupo "Os Surrealistas", a que pertenciam Mário Cesariny, Pedro Oom, Mário-Henrique Leiria e Cruzeiro Seixas, entre outros. Dando continuidade às celebrações que tem feito do 75.º aniversário da primeira exposição surrealista em Portugal, a Perve Galeria inaugura agora "Vitalidade contínua", uma retrospectiva da obra de João Artur da Silva, o último fundador vivo desse grupo que, aliás, só produziu duas exposições. O movimento surrealista português foi fértil em dissensões e cisões.

A exposição tem inauguração marcada para o próximo sábado, 5 de Outubro, data em que João Artur da Silva completa 96 anos. O artista mantém-se a produzir até ao presente, ao longo de sete décadas, e daí o nome desta retrospectiva, que é a primeira da sua obra.

Perve Galeria Lisboa, 2022 Técnica mista s/ Cartolina 71 x 56 cm

João Artur da Silva afastou-se do paradigma surrealista em 1958, quando se mudou para Inglaterra, onde explorou novas linguagens artísticas e novos materiais, ganhando reconhecimento de artistas como Henry Moore e Lynn Chadwick. Regressou a Lisboa em 1981 e organizou “Atelier Aberto”, uma exposição que marcou o seu reencontro com artistas surrealistas como Mário Cesariny, Cruzeiro Seixas e Isabel Meyrelles. Uma década depois, rumou ao Canadá, onde vive até hoje em Vancouver, continuando a sua produção artística mas mantendo-se afastado do mercado da arte. A Perve Galeria interrompeu esse ciclo, começando a representar o artista desde 2023. Em Janeiro de 2024, realizou uma exposição individual do artista na Casa da Liberdade - Mário Cesariny, a que se seguiu um ciclo internacional em sua homenagem, com exposições individuais na feira Art Vancouver, no Canadá, e na Seattle Art Fair, EUA, onde João Artur da Silva esteve em destaque no VIP Lounge.

A presente exposição, em Lisboa, tem um grande conjunto de obras inéditas em Portugal. A curadoria de Carlos Cabral Nunes coloca em diálogo a obra de João Artur da Silva com a de Isabel Meyrelles, também de 96 anos e sua amiga de juventude e companheira da aventura surrealista. Meyrelles, que nos anos 1950 se mudou para Paris, colaborou com figuras centrais do movimento surrealista como André Breton, e desenvolveu uma carreira artística na escultura e na poesia. Foi recentemente homenageada na edição de 2024 da Bienal de Cerveira. Descubra mais sobre as celebrações dos 75 anos de Surrealismo em Portugal em pervegaleria.eu.

Rua das Escolas Gerais, 17-23 (Alfama). De 5 Out a 30 Nov. Ter-Sáb 14.00-20.00. Inauguração: 5 Out (Sáb) 17.00-20.00. Entrada livre

