Um chá das cinco até à meia-noite num bar de sobremesas? Fica no Príncipe Real

O The Midnight Espresso é o novo bar de sobremesas, perto da Praça das Flores, com menu de chá das cinco. Também há cocktails, vinho, cheesecake e tábuas de charcutaria.

A uns, a meia-luz e as velas fazem lembrar o universo de Harry Potter e o ambiente que se vive em Hogwarts. A outros, as chávenas e os bules em riscas brancas e verdes e a pastelaria em ponto pequeno transportam-nos à festa de chá com o Chapeleiro Louco, que faz parte das aventuras de Alice no País das Maravilhas. Já a Tânia Taveira de Amaral e André Marques Ventura, o corredor estreito e as mesas junto às janelas parecem-lhes o interior de um comboio dos anos 1930, ao estilo dos livros policiais de Agatha Christie. E por isso é que decidiram chamar a este seu pequeno salão de chá de The Midnight Espresso. Fica no Príncipe Real e quer ajudar a estabelecer por cá o famoso ritual do chá das cinco, que também pode ser das sete ou das onze da noite.

© Gabriell Vieira Tânia Taveira de Amaral e André Marques Ventura

Tânia, de 43 anos, e André, de 40, começaram a namorar há cinco anos. Conheceram-se porque eram vizinhos em Londres, onde os dois trabalhavam e viviam há alguns anos. Ela na área do marketing e comunicação no sector automóvel, ele como designer de interiores. Na altura da pandemia, já com saudades de casa, decidiram voltar para Portugal com a ideia deste The Midnight Espresso em mente. “Fazíamos muitos afternoon teas em Inglaterra e pensámos que era óptimo trazer um bocadinho disso para aqui. Nem toda a gente tem a possibilidade de ir a Inglaterra ou, mesmo que tenha ido, pode não ter tido oportunidade de experimentar um afternoon tea”, diz-nos Tânia, à mesa do espaço, que abriu no passado mês de Novembro.

© Gabriell Vieira

O casal encontrou este sítio, a meio caminho da Praça das Flores, por acaso, mas depressa viu as possibilidades que a localização podia trazer ao projecto.“Aqui na zona há muito álcool, há muitos restaurantes, mas não há um sítio onde as pessoas se possam sentar e beber um chá, no nosso caso até à meia-noite. As pessoas podem jantar e vir aqui comer a sobremesa ou beber um café ou um latte, que se calhar não encontram em mais lado nenhum às dez e tal ou onze da noite.”

© Gabriell Vieira As mini sobremesas

Uma cortina verde faz de porta de entrada e, lá dentro, a decoração em tons escuros, a meia-luz e a música tornam o ambiente acolhedor. Antes de se tornar o The Midnight Espresso, este espaço chegou a ser muitas coisas, a última, segundo contam os vizinhos de Tânia e André, uma pastelaria francesa. Ainda antes de chegarem ao local, os proprietários sabiam que queriam ter um espaço com um "ar vintage" e por isso optaram pelas paredes desgastadas. Depois, entraram as mesas e bancos de madeira escura, construídas por André, que tomou conta de toda a obra.

É possível sentar 18 pessoas, que podem chegar com ou sem marcação. Tendo em conta que o espaço é pequeno, ter mesa pode nem sempre ser possível, até porque a procura tem vindo a aumentar. Já há alguns clientes habituais, mas também há muitos clientes estrangeiros que estão de visita a Lisboa, conta-nos Tânia, ao fim da tarde, enquanto vai tomando conta dos pedidos dos grupos que vão entrando. Enquanto está de serviço, André está atrás do balcão, a preparar os scones e os mini cheesecakes, ou os lattes e os cocktails. Como o The Midnight Espresso não tem uma cozinha, algumas sobremesas, como os cheesecakes e os mini salgados do menu de chá, são feitas por um fornecedor externo, mas tudo o resto é feito pelo casal.

© Gabriell Vieira O chá das cinco

O menu de chá das cinco (20€ por pessoa) inclui dois scones, acompanhados de compota de morango e manteiga, três variedades de mini sobremesas e três variedades de salgados, além do chá ou café. Também há quatro tábuas, uma de charcutaria (20€), outra de carnes fumadas (16€), mais uma de queijos (16€) e outra vegetariana (14€). Nas sobremesas, vai encontrar o The Midnight Cheesecake (5€), de caramelo ou frutos vermelhos, a tarte fina de maçã (6€), a tarte de limão com merengue (5€) e os mini cheesecakes (5€/2 unidades).

© Gabriell Vieira

Para beber, o chá é da Dammann Frères, marca francesa de 1825, e pode ser pedido à chávena (2€) ou ao bule (4€). Há 14 variedades, entre elas o chá de camomila, sálvia e gengibre, o de menta, funcho e anis, o de hibisco e canela, ou então os não tão tradicionais, como o de avelã, pecan, amêndoa, pistáchio e mel, o de baunilha, e ainda o de caramelo. Já de café, há latte (2,50€), chocolate quente (4€) ou cappuccino (2,50€). Há também cerveja (5€) e ginger beer (4€), vinho do Porto (5€), licores (4€-14€) e, por fim, cocktails, como o The Midnight Espresso Martini (10€), o whiskey sour (10€), o negroni (10€) ou o moscow mule (9,50€).

Se quiser marcar uma mesa, pode fazê-lo através do site do The Midnight Espresso, ou pode sempre tentar a sua sorte e passar por lá, onde Tânia e André estão prontos a recebê-lo.

Rua Cecílio de Sousa 1A (Príncipe Real). Ter-Sáb 16.00-00.00, Dom 16.00-20.00

