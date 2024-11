Um dos mais populares cantores latinos, Maluma, regressa a Lisboa em 2025

Quase três anos depois da última passagem pelo país, durante o festival MEO Marés Vivas, em Julho de 2022, Maluma vai voltar a Portugal. O colombiano sobe ao palco da MEO Arena, onde se apresentou pela primeira vez em 2019, a 6 de Abril de 2025.

Nascido e criado em Medellín, Maluma é um dos nomes mais sonantes da pop actual. No Instagram, nenhum cantor latino tem tantos seguidores – são mais de 64 milhões, muito acima de artistas como J Balvin (50 milhões) ou Bad Bunny (nem 46 milhões).

Fora das redes, o homem soma milhões de escutas, visualizações e discos vendidos. Acumula prémios e nomeações – F.A.M.E. (2018) valeu-lhe o primeiro Grammy Latino e no ano seguinte foi nomeado para um Grammy, ponto. É convidado para colaborar com estrelas como Madonna (“Medellín”) e Shakira (“Chantaje”), entre muitas outras. Dizem as más línguas que está (ou esteve) a fazer um disco a meias com Ed Sheeran.

No regresso a Portugal, além de monumentos pop latinos como “Felices Los 4” ou “Hawái” (que teve direito a uma remistura com The Weeknd), vai cantar as canções do mais recente álbum, Don Juan, editado em 2023 e indicado para mais um Grammy.

Os bilhetes serão postos à venda, online e nos locais habituais, na sexta-feira, 8 de Novembro, pelas 10.00. Os assinantes da newsletter da promotora Everything Is New terão acesso a uma pré-venda, 48 horas mais cedo. Os preços vão dos 49€ aos 80€.

MEO Arena. 6 Abr (Dom). 21.00. 49€-80€.

📯Não adianta chorar sobre leite derramado. Subscreva a newsletter

⚡️Prefere receber as novidades sem filtros? Siga-nos no Instagram