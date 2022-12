Um incêndio e muitas mudanças depois, o Machimbombo é agora um bar de brunches

O bar mais rosa da cidade sofreu um incêndio no ano passado e desde então que se tem vindo a reinventar. Hoje combina cocktails e brunch com pratos instagramáveis.

Não tem assim tanto tempo, mas conta já uma longa história. O Machimbombo abriu em 2019 na Calçada do Combro – todo em tons de azul, chamava logo à atenção. Os cocktails de autor eram o chamariz. As coisas nem corriam mal, mas uma pandemia depois e visões diferentes entre os sócios acabaram por provocar uma nova vida ao bar, que até a um incêndio no ano passado sobreviveu. Hoje, reina o rosa, os cocktails mantêm-se, mas a aposta está no brunch, diferente do que se encontra na cidade.

A aposta é de Márcio Duarte, no Machimbombo desde o início e que não queria que o espaço ficasse conotado apenas com as festas à noite. “É verdade que estamos sempre cheios, mas se pago a renda 24 horas por dia porque é que não posso tornar o Machimbombo numa experiência mais além do cocktail e da noite?”, diz-nos num dia de semana à hora do almoço.

Mariana Valle Lima

Na rua, as pessoas vão passando e poucas são as que não param para espreitar. À porta duas mesas de esplanada, cor de rosa, claro. Lá dentro, rosa por todo o lado, das paredes às mesas. O néon com o nome do bar continua lá, tal como o balcão, mas Márcio está ansioso para que o Machimbombo se torne numa paragem de dia também. Já vai acontecendo: “Eu gosto de ver as pessoas aqui a trabalhar, com boa música e ambiente”.

Mariana Valle Lima Ovos a baixa temperatura servidos em copo com pretzel e manteiga caseira

Para isso, apostou numa carta de brunch que foge aos pratos mais habituais desta refeição. Veja-se o exemplo dos dois ovos a baixa temperatura servidos em copo com um pretzel, manteiga caseira e mostarda-mel (6€) ou a muito vistosa e bem instagramável cheese-tastic (7€), que é, na verdade, uma tosta bem recheada de queijo grelhado, cheddar, ovos, chutney de tomate e picles. Ou da tosta francesa com molho de mirtilos, manteiga caseira e xarope de ácer (7€).

Mariana Valle Lima Cheese-tastic

Não quer isto dizer, mesmo assim, que não há no menu uma tosta de abacate, aqui servida com pão de massa mãe, ovos escalfados, feta, sriracha, tomate cherry e húmus de betteraba (11€), ou umas panquecas gulosas como as pretty in pink (8€), cor-de-rosa, lá está, com molho de frutos silvestres, iogurte de coco, bagas de goji e xarope de ácer.

Mariana Valle Lima

Tudo para acompanhar com os cocktails, que não deixaram de ser o forte da casa, divididos entre clássicos e especiais, aptos para harmonizar com qualquer prato – incluindo o sushi vegan da Legumi, umas portas acima, que também é servido no Machimbombo, outra das novidades desta nova vida.

Mariana Valle Lima

À noite, a festa volta. O Machimbombo não é uma discoteca, mas é propício a uns passos de dança. Até porque se há coisa que não desapareceu é a bola de espelhos na sala interior.



Calçada do Combro 87 (Bica). 938 480 441. Seg 17.00-02.00, Ter-Qui 12.00-02.00, Sex-Sáb 12.00-03.00, Dom 12.00-02.00

+ Depois da pasta caseira do Ruvida, as focaccias do Pausa & Crescente

+ A reinvenção de Miguel Rocha Vieira