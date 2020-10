Um livro com 21 gatos ilustrados para recapitular a história da arte

Há muito tempo que os gatos desfilam pelos ateliês de artistas, tornando-se em fiéis assistentes do seu processo de criação e, consequentemente, do seu amadurecimento e evolução artísticos. Gustav Klimt, Henri Matisse, Pablo Picasso, Salvador Dalí e Andy Warhol estão entre um vasto lote de reputados artistas que se fizeram acompanhar de amigos felinos. Menos conhecida, mas igualmente fascinada por estes animais é Nia Gould, designer e ilustradora britânica que conjuga o melhor dos seus dois mundos para retratar gatos que assumem as características e poses de famosos artistas e/ou obras de arte.

História da Arte em 21 Gatos, que chegou às livrarias portuguesas a 7 de Outubro com chancela da Marcador, é o primeiro livro da artista e funciona como guia essencial da história da arte, tornando-a acessível a todo o tipo de públicos. Os principais movimentos artísticos e os artistas a eles associados são apresentados em ilustrações carismáticas e pedagógicas de gatos que correspondem, cada um, a um movimento ou estilo específico: Antigo Egipto, Renascimento, Impressionismo, Pós-Impressionismo, Pontilhismo, Cubismo, Surrealismo ou Arte Pop são algumas das linguagens abrangidas na compilação.

As 21 ilustrações são acompanhadas de textos introdutórios sobre os movimentos. Há uma segunda parte mais informativa que foca os materiais, técnicas, cores, formas, símbolos, obras ou episódios que se situam dentro de cada época. No fundo, trata-se de dar contexto sobre as características e personalidades ligadas a cada período da história da arte. O livro termina com uma cronologia resumida dos artistas e movimentos mostrados nas páginas anteriores. História da Arte em 21 Gatos pode ser comprado através do site da editora ou nas livrarias habituais por 13,90€.

© Nia Gould Ilustração alusiva a 'Latas de Sopa Campbell' de Andy Warhol

© Nia Gould Capa de 'História da Arte em 21 Gatos' de Nia Gould

