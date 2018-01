Um passeio pela Lisboa d'Os Maias

É este sábado, dia 13, que a Green Trekker organiza uma caminhada pelas principais paragens do romance de Eça de Queiroz, naquela que é já a terceira edição do encontro.

O clássico sai à rua e é pelo século XIX que o trajecto se cumpre. "A Lisboa d'Os Maias" é para todos (até para aqueles que se socorreram dos resumos Europa-América quando frequentavam a escola) e começa a ser explorada a partir das 10.00 deste sábado.

Os cenários que inspiraram Eça de Queiroz, e que acompanharam a sua vida, vão ser percorridos até às 13.30. Se sempre quis saber onde morava Maria Eduarda ou onde se conheceram os pais de Carlos da Maia, não perca esta viagem no tempo.

O passeio público espreita ao virar da esquina e o mexerico nas subidas e descidas do Chiado é tão intemporal quanto um bom enredo. O Rossio, onde funcionava o consultório de Carlos, é o ponto de partida. E se a Havanesa ou o Grémio Literário são referências obrigatórias da época, este périplo vai desembocar no Cais do Sodré.

15€ é o preço por pessoa. Quanto à inscrição, convém tratar de tudo aqui.

