Uma barrigada de riso. Lisboa Comedy Club lança stand-up para miúdos (com brunch incluído)

A ida apressada para a escola todas as manhãs e o regresso a casa para aquela equação alucinante de tpc-banho-jantar-dentes-chichi-cama são temas que, no dia a dia, mexem com os nervos de pais e filhos. Mas aos domingos, entre as 12.30 e as 15.30, transformam-se em piadas e prometem pôr famílias inteiras a rir no Brunch & Stand-Up Comedy para Crianças, uma iniciativa nova e inovadora do Lisboa Comedy Club. O projecto arrancou no final de Outubro e já pôs dezenas de gaiatos (e adultos) a rebolar de riso entre panquecas, iogurtes com granola, fruta, nuggets e guloseimas.

“Temos uma comediante francesa no Lisboa Comedy Club que nos abordou com a ideia de fazermos workshops para miúdos. Mas antes de pormos essa ideia em prática, decidimos testar com estas sessões de comédia desenhadas para os mais novos”, conta à Time Out Nelson Fernandes, responsável pelo espaço. “Tem sido emocionante.”

DR - Lisboa Commedy Club

Os momentos de stand-up – curtos, com três a cinco minutos cada, “porque o atenttion span [limiar de atenção] das crianças é mais curto do que o dos adultos”, explica Nelson – são intercalados com momentos de refeição. “Quando há actuações, não há serviço de mesa; quando pára o stand-up é servido o brunch”, descreve o responsável. As famílias podem escolher entre um menu verde (mais saudável, com opções que incluem vegetais e fruta) e um menu vermelho (que inclui croquetes de alheira, batatas fritas e sobremesas pouco amigas da dieta). Ambos custam 20€ e incluem tudo: comédia, comida e bebida (água, sumos naturais, cerveja e café), sem extras inesperados.

DR - Lisboa Commedy Club

Um mestre-de-cerimónias recebe os convidados e de forma leve e descontraída, explica como tudo vai acontecer. Os comediantes de serviço, “mais velhos, muitos deles já pais” abordam temas “suaves e pedagógicos, nada muito confessional – as crianças acabam por ser as personagens da tarde”, continua Nelson Fernandes. No final, num ambiente de “liberdade controlada”, todos podem subir ao palco para tirar uma fotografia. Quem sabe não é a primeira recordação de uma futura e bem-sucedida carreira no humor. Sim, sim, porque os workshops de comédia para miúdos que levaram ao nascimento desta iniciativa, ainda estão em cima da mesa e podem começar a acontecer a qualquer momento.

Lisboa Comedy Club, Av. Duque de Loulé 3A (Lisboa). Todos os domingos 12.30-15.30. 20€

