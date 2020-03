Uma carta aberta aos abutres das imobilárias

De certeza que a vossa caixa de correio já foi invadida por uns divertidos panfletos com a mensagem: “Temos muitas pessoas interessadas no seu imóvel”. Por regra, cada um desses prospectos contém uma foto de um agente imobiliário de braços cruzados e um sorriso branqueado à custa de chorudas comissões.

Esta é a abordagem mais comum destes proactivos comissários da especulação imobiliária. Mas há outras: os originais brindes da agência (do sempre prático íman de frigorífico à esferográfica, do tapete de rato à pen USB) e as acções de sensibilização porta a porta.

Nestes momentos de telemarketing ao vivo, os agentes ou os seus enviados elogiam a qualidade do nosso imóvel e contam fábulas encantadoras sobre os seus clientes franceses que terão todo o gosto em adquiri-lo por números estratosféricos.

E depois, é claro, há os cartazes espalhados pela cidade com as reluzentes fronhas destas senhoras e senhores, como se as varandas de Lisboa se tivessem transformado numa deprimente caderneta de cromos.

