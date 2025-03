Uma cidade balnear na Sicília está a oferecer férias a 1€ – eis como se inscrever

Lembra-se do programa de um euro por casa na Sicília? Pois bem, essa mesma quantia minúscula pode agora dar-lhe direito a umas férias de três dias numa pequena cidade costeira da ilha.

Sim, leu bem. Por apenas um euro, a cidade de Siculiana acolhe casais e famílias para uma estadia de três noites, numa tentativa de impulsionar o turismo de época baixa da região, segundo o The i Paper.

A cidade fica a cerca de 13 quilómetros a oeste de Agrigento, na costa sul da Sicília, e orgulha-se das suas ruas bonitas, dos edifícios antigos e do Castelo de Siculiana, que data do século XIV, bem como do acesso às exuberantes paisagens e praias circundantes. No entanto, a população caiu de 5000 para 4000 nas últimas duas décadas e os habitantes estão ansiosos por gerar mais interesse na zona.

Está com vontade de conhecer? Para se candidatar, tem de ter mais de 18 anos e tem de criar e enviar um vídeo a explicar por que razão está tão interessado em visitar a Siculiana. É a comida local? A cultura? Aquela pausa muito necessária do trabalho das 09.00 às 17.00? A decisão é sua.

Se ganhar, terá de pagar um euro – o alojamento, refeições e visitas guiadas estarão incluídas na estadia de três dias (para não falar de um aperitivo de boas-vindas e de despedida). No final do fim-de-semana, deverá fazer um vídeo para partilhar com a autarquia local.

“Com este programa de fim-de-semana gratuito, queremos testar as nossas infra-estruturas turísticas e a forma como lidamos com os turistas extra, de modo a tornarmo-nos um dos principais destinos da Sicília, e não apenas no Verão”, afirmou o presidente da Câmara de Siculiana, Giuseppe Zambito.

O prazo para a apresentação de candidaturas é 15 de Março. Consulte os termos e condições completos, bem como informações sobre como enviar o seu vídeo, no site da Siculiana Turistica. Os dez grupos de felizes vencedores serão seleccionados até 20 de Março e a primeira viagem de fim-de-semana terá lugar de 4 a 6 de Abril de 2025.

Não pode participar este ano? Pode vir a haver mais concursos no Outono e na próxima Primavera. Entretanto, dê uma vista de olhos na nossa lista dos melhores locais a visitar na Sicília.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp