Uma experiência com estrela Michelin com desconto? É no LOCO, mas só durante um mês

Nas próximas semanas, o menu de degustação do restaurante de Alexandre Silva tem um desconto de 48€.

Reservar uma mesa num restaurante com estrela Michelin não é, infelizmente, acessível a todos (ou, pelo menos, não é uma prioridade). O preço mais elevado, justificado por todo o trabalho envolvido e pelos produtos escolhidos, é na grande maioria das vezes o maior entrave. Para minimizar esse afastamento, até ao dia 9 de Março, é possível jantar no LOCO, o restaurante estrelado de Alexandre Silva na Estrela, com 30% de desconto.

A promoção é válida apenas para reservas feitas através do The Fork e está limitada a quatro pessoas por mesa e ao menu de degustação (sem bebidas), que tem o preço habitual de 160€ para 16 momentos. Isto significa que nos próximos dias – com excepção da noite de 14 de Fevereiro –, o menu ficará por 112€. Mas, atenção, o LOCO é pequeno e por isso os lugares são muito limitados.

Arlei Lima

No restaurante, o menu não desvenda nunca nada do que vem para a mesa, mas deixa pistas: “O LOCO é orgânico, valoriza os produtos nacionais e a natureza. Vive ao sabor das micro estações, inspira-se na tradição e nas referências identitárias da gastronomia nacional, mas subverte e eleva-as a um outro nível conceptual, desafiando a regra através da pesquisa e experimentação de novos procedimentos. O LOCO é uma corrente criativa constante, uma atitude. É uma experiência total, que promove a relação entre os clientes e a cozinha do restaurante”.

