Uma noite na Feira do Livro? Sim, a Acampar com Histórias

As inscrições para Acampar com Histórias, um dos programas mais concorridos da Feira do Livro, foram anunciadas há menos de 24 horas. Se não faz ideia do que se trata, não demore muito a investigar, porque as vagas são limitadas e costumam voar num piscar de olhos. Nós damos uma mãozinha: a ideia é deixar que os miúdos, desde que tenham entre oito e dez anos, passem uma noite – a partir das 19.00 até às 10.00 do dia seguinte – com um grupo de animadores literários. Além de dormirem no meio da natureza, os miúdos têm a oportunidade de conhecer escritores, ilustradores e contadores de histórias.

A iniciativa estreou-se pela primeira vez em 2015, organizada pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, em colaboração com as Bibliotecas de Lisboa e o apoio da McDonald’s. Como deve imaginar, pegou. E este ano não será excepção. O programa é coordenado por um responsável de campo e conta com a colaboração de uma equipa de monitores experientes que se responsabilizam pelo bem-estar das crianças e pelo decorrer das actividades, que incluem jogos, horas do conto e muitas outras surpresas todas as sextas e sábados entre 31 de Maio e 15 de Junho.

Já está com vontade de apanhar este achadão? Corra para o site do programa. O bilhete custa 10€, inclui jantar, ceia e pequeno-almoço e ainda dá direito a um voucher no mesmo valor que pode ser trocado por livros no dia seguinte, em qualquer banca.

