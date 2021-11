Uma revista, três capas: tenha um Natal de mão cheia com a nova Time Out Lisboa

É já este fim-de-semana que chega às bancas a edição de Inverno da Time Out Lisboa, onde além de artesãos promissores, vai encontrar centenas de ideias de presentes portugueses e a primeira grande entrevista do novo presidente da câmara, Carlos Moedas.

Quem vê caras, não vê mãos. E há mãos a fazer coisas incríveis nesta cidade. São elas as protagonistas da edição de Inverno da Time Out Lisboa que chega às bancas este fim-de-semana com três capas diferentes, para escolher a que quer juntar à sua colecção: mãos delicadas, sensíveis, cirúrgicas; mãos rudes, secas, incisivas. Todas com marcas das coisas bonitas que andam a fazer, todas com rugas de expressão em torno dos nós dos dedos. Mãos moldadas pela vontade de agarrar Lisboa e o mundo com os seus dons.

Neste Natal de reencontros, dê as mãos ao local em vez do global. Esqueça o industrial e apaixone-se pelo artesanal. Junte-se a nós e celebre com quem põe as mãos na massa. Contamos as histórias de artesãos que perpetuam velhas e novas tradições, mas também vamos às compras. O resultado são mais de 200 sugestões de presentes, todos bem portugueses.

Mas há mais, muito mais: a primeira grande entrevista de Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que não quer que o Programa de Arrendamento Acessível continue a ser "um totoloto"; Joana Barrios e a sua paixão por sopa, que deu origem a um novo livro, a um novo negócio e a um belo almoço; a nova rádio online da cidade, Futura; e os melhores lugares para andar à pancada (deixe-se de lamechices: todos sabemos que o Natal não é só paz e amor) são apenas alguns dos destaques.

A rematar, Salvador Martinha elogia o "feito à mão" em mais uma crónica hilariante.

Tenha um feliz Natal. Vemo-nos em 2022.