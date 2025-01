Uma Uber só para pet sitting? Chama-se Sowapi e já está em Portugal

Depois dos hotéis para cães a gatos, eis que surge a possibilidade de escolher alguém para tomar conta dos animais de estimação – através de uma aplicação. Criada em 2020, na Suíça, a Sowapi chegou a Portugal em Outubro.

Localizar um pet sitter, escolher o tipo de serviço (passeio, visita ao domicílio ou estadia familiar), aceder ao perfil dos cuidadores e conferir a avaliação deixada pelos últimos donos – é assim que estão distribuídas as funcionalidades da aplicação, que permite ainda localizar os pet sitters que se encontram mais próximos geograficamente e agendar um serviço para mais tarde.

Tudo começa com a criação de um perfil com os dados do animal de estimação: raça, idade, sexo, peso, medicação diária e características que destacam no animal. No fundo, um bilhete de identidade.

Instalar e usar a Sowapi é gratuito. Apesar da aplicação se ter estreado no mercado português com planos de subscrição associados a conteúdo exclusivo, a partir do final do mês (Janeiro) os planos chegam ao fim e as funcionalidades pagas passam a estar disponíveis para todos os utilizadores. Acompanhar em tempo real o passeio com o pet sitter é uma delas.

Quem quer integrar a equipa de cuidadores de animais, os requisitos são simples: "os pet sitters devem ser responsáveis e procurarem sempre o bem-estar de quem adota", afirma a CEO da Sowapi, Catarina Ropio.

