Under The Bridge. Até ao final do Verão, a festa debaixo da ponte não pára

Música, sunsets e festas com entrada livre. É esta a proposta, entre 6 de Junho a 22 de Setembro, na Lx Factory. Sam The Kid e Toy estão no cartaz.

O Under The Bridge está de volta ao Lx Factory para mais um Verão de música, sunsets e festas com entrada livre. Depois do sucesso das edições anteriores, o evento regressa ao rooftop do espaço lisboeta entre os dias 6 de Junho e 22 de Setembro, com uma programação extensa e uma nova proposta que conta com artistas como Sam The Kid, Moulinex ou Toy.

Este ano, a programação inclui também uma noite especial dedicada aos Santos Populares, com direito a sardinhas, manjericos e actuação daquela que é uma figura incontornável das festas lisboetas, a voz de “Rosa Negra” e “Coração Não Tem Idade”.

Entre os confirmados estão Sam The Kid, Moullinex, Nuno Lopes, Bateu Matou e Studio Bros, com outros artistas a serem anunciados brevemente. Mas a grande novidade da edição de 2025 é o UTB Factory Sessions, um conjunto de festas e concertos nocturnos que decorrem na zona inferior do Lx Factory.

Fábio Batista, um dos responsáveis pelo projecto, sublinha a vontade de manter a Lx Factory como “um espaço de referência para quem procura momentos de lazer durante o verão na cidade”

O Under The Bridge, que continuará a trabalhar com entradas gratuitas, funcionará de terça-feira a sábado entre as 16.00 e as 2.00 da manhã, e aos domingos até às 23.00. Às segundas-feiras, o espaço estará encerrado.

Lx Factory (Alcântara). 6 Jun-22 Set. Entrada gratuita

