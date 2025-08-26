Underdogs inaugura primeira exposição de Paul Insect em Portugal

Conhecido pelo simbolismo gráfico e pela abordagem crítica ao quotidiano contemporâneo, o artista britânico expõe um conjunto de obras inéditas. A inauguração está marcada para 5 de Setembro.

"Broken Vision" é a exposição que marca a rentrée na Underdogs. A galeria do Braço de Prata recebe a primeira mostra individual do britânico Paul Insect – nome que se destacou na cena da street art londrina, entre o final dos anos 90 e o início do novo século – em solo português. A inauguração está marcada para 5 de Setembro e a exposição pode ser visitada até 1 de Novembro.

Ao todo, serão 22 as obras inéditas apresentadas pelo artista na Underdogs. Entre os traços que caracterizam a obra de Insect estão as composições gráficas em camadas, o uso de uma grande diversidade de materiais e técnicas e uma estética que se aproxima da experimentação gráfica e até dos processos de do it yourself.

Ao mesmo tempo que alcançou uma carreira internacional, o artista mantém-se até hoje no anonimato. Apresenta-se em público de rosto coberto, não revelando a sua verdadeira identidade.

Os trabalhos agora apresentados, criados especialmente para serem vistos na Underdogs, "cruzam fragmentação, ironia, e crítica social", como pode ler-se no comunicado. "As figuras que habitam as composições evocam personagens mascaradas, próximas do universo do teatro ou da caricatura", lê-se ainda.

Um dos métodos usados é o dotwork, que remete as imagens criadas para fotocópias ou cartazes serigrafados. Olhos e bocas recortadas também são elementos presentes na exposição, alusões ao "excesso de informação" e ao "ruído das aparências, numa abordagem de temas como a vigilância, identidade e representação".

A partir de 3 de Setembro, dois dias antes da inauguração, abrirá uma viewing room no site da galeria, uma forma de aceder às obras da exposição a partir de qualquer lugar. Além das mais de 20 criações expostas, a Underdogs e Paul Insect lançam duas edições limitadas, que partilham da mesma linguagem visual. Vão estar à venda na galeria a partir de 3 de Setembro.

Rua Fernando Palha, 56 (Braço de Prata). 5 Set-1 Nov. Ter-Sáb 14.00-19.00. Entrada livre

