"Universo Submerso" no Oceanário convida a mergulhar no céu ou a voar no mar

"Universo Submerso" é uma viagem que se vive dentro de quatro paredes, ou melhor, entre ecrãs iluminados. O ambiente é poético, transportando os visitantes do Oceanário quer para o celestial, quer para as profundezas do mar – quase sempre misturando os dois universos. Ainda que temporária (mas sem data certa para terminar), a nova exposição imersiva complementa e integra o percurso habitual do segundo maior aquário da Europa – e o melhor do mundo, de acordo com os utilizadores do site de viagens e turismo TripAdvisor.

Inaugurado a 3 de Dezembro, "Universo Submerso" pretende mostrar como todos os elementos– desde o minúsculo plâncton até às majestosas baleias-jubarte – estão ligados e em equilíbrio. Famílias inteiras têm passado parte do dia dentro da sala iluminada: "Basta olhar para as pessoas, principalmente para as crianças, para ver que estão a gostar. Interagem, correm, deitam-se e dançam ao som da música", diz à Time Out Teresa Pina, responsável de exposições do Oceanário.

DR

"Este trajecto, esta imensidão, faz-nos olhar para os seres mais pequenos como o plâncton, em forma de zoom in e, por outro lado, em zoom out, pode observar-se os gigantes do oceano, por exemplo o Tubarão-Baleia", continua Teresa Pina. A exposição pretende não só aproximar o visitante do tema, mas também incluí-lo no mesmo, através das projeções que incidem nos próprios corpos.

"Universo Submerso" nasceu de uma parceria com estúdio francês, Les Atleriers BK, especialista em videomapping e responsável por trabalhos como o do Arco do Triunfo durante os Jogos Olímpicos Paris 2024. "Por já acompanharmos o trabalho incrível do estúdio, principalmente no que toca à qualidade dos videomapas, acreditámos que podia ser uma mais-valia para a concretização deste projecto", revela a responsável.

DR

A instalação foi feita em tempo recorde – três meses – e abriu mesmo a tempo do Natal. A propósito disso, o Oceanário criou uma promoção de lançamento que consiste na redução do preço do bilhete habitual. Quem comprar online até ao dia 16 de Dezembro, paga 15€, em vez de 25€ – e pode fazer a visita até 31 de Janeiro de 2025.

O que não vai poder ver nesta altura é o habitat do Antártico, temporariamente encerrado para obras. "Os pinguins estarão de volta em 2025", promete o Oceanário em comunicado.

Oceanário de Lisboa. Seg-dom 10.00-20.00.

