Vai chover esta semana? Sim, mas só dois dias

Dias depois de ter estado sob aviso laranja devido uma tempestade, a região de Lisboa arrancou a semana com sol à espreita e temperatura amenas, à imagem do que tem sido a generalidade do Outono até agora (mais quente e com menos chuva do que o costume). Mas, embora os termómetros se mantenham acima dos 20º Celsius no que toca às máximas, a região de Lisboa vai ter dois dias chuva de chuva esta semana.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê aguaceiros para terça e quarta-feira. A partir daí o céu, apesar de nublado, conta sempre com a presença do sol, e assim permanece até à próxima semana.

É já nesta segunda-feira, 14, que se regista a temperatura mais alta – 25ºC. Logo a seguir, terça e quarta, ambas com máxima de 22ºC, trazem a chuva à cidade. Quinta-feira, 17, ainda que com a presença do sol, apresenta algumas nuvens e possibilidade de chuva. Regista a máxima mais baixa da semana com 20ºC. Nos dias seguintes, até domingo, o registo é semelhante. Sexta-feira e sábado, 18 e 19, contam ambos com 22ºC de máxima. No domingo, 20, a temperatura sobe para os 23ºC.

As mínimas devem variar, ao longo da semana, entre os 15ºC e os 18ºC.

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook