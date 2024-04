Vai chover no fim-de-semana. Mas a sexta-feira vai ser de calor e poeira

As temperaturas máximas vão subir esta sexta-feira, mas é sol de pouca dura. Prevê-se o regresso da chuva no fim-de-semana.

Prepare-se: esta sexta-feira, as temperaturas sobem até aos 24ºC e o calor vem acompanhado de uma nuvem de poeira do Saara. A culpa – quer da massa de ar quente subtropical quer do pó do deserto – são culpa da Olivia. Mas é sol de pouca dura. No fim-de-semana, o mau tempo volta a dar ar de sua graça.

A depressão Olivia, baptizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), formou-se no meio do Atlântico e provocou o agravamento do estado do tempo em todo o arquipélago dos Açores, que está a ser fustigado com chuva e vento desde quarta-feira, tendo sido emitidos alertas laranjas e amarelos para algumas ilhas açorianas. De acordo com o IPMA, só haverá melhorias no fim-de-semana. Mas, em Lisboa, depois do céu nublado, do vento fraco a moderado e da pequena descida da temperatura mínima, podemos esperar calor.

No seu percurso em direcção às ilhas britânicas, a depressão Olivia vai arrastar consigo uma massa de ar extremamente quente – 12 a 14 graus acima do normal para esta época do ano –, que chega ao continente já esta quinta-feira e intensifica-se sexta e sábado. Em Lisboa, o céu estará geralmente muito nublado, com poeiras em suspensão a partir da tarde, mas está prevista subida de temperatura, em especial da máxima, que deverá chegar aos 24ºC, antes do regresso do mau tempo.

Além da descida da temperatura máxima, em especial no litoral Norte e Centro, há previsão de chuva ou aguaceiros para o fim-de-semana, com a entrada de mais uma frente. Já no domingo, como esse poderá ser o dia com mais poeiras, onde chover será chuva de barro. Se não chover, terá um céu opaco, com uma cor alaranjada.

Na próxima semana, há previsão de chuva para segunda-feira, mas depois as temperaturas voltam a subir e, se nada mudar até lá, a máxima é de 27ºC para sexta-feira e sábado, 12 e 13 de Abril. Será, portanto, o melhor fim-de-semana para aproveitar os 60 minutos extra de sol que a mudança de hora nos trouxe.

