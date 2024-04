Em vez de carros, no sábado a Marginal vai ter escalada, jogos e karaté

Já se conhece o programa para o Dia Mundial da Actividade Física, que no arranque do fim-de-semana vai ocupar os 15 quilómetros de estrada entre Lisboa, Oeiras e Cascais.

O Dia Mundial da Actividade Física assinala-se este sábado, 6 de Abril, e os municípios de Lisboa, Oeiras e Cascais uniram esforços para promover, com impacto, a prática do exercício físico e hábitos de vida saudáveis. Como? Cortando o trânsito na Marginal e ocupando os 15 quilómetros de estrada que ligam a Parede a Alcântara com actividades para toda a família. Entre as 9.00 e as 14.00, não há carros, só desportistas.



O pontapé de saída, no entanto, é dado no dia anterior, sexta-feira, com a Faculdade de Motricidade Humana, na Cruz Quebrada, a dedicar uma conferência ao tema da actividade física (os interessados podem inscrever-se aqui). Depois, adeus cadeiras.

Lisboa abre espaço ao Dia Mundial da Actividade Física na Avenida da Índia. A primeira proposta fica junto ao Centro de Congressos, onde a diversão se faz sobre rodas, com circuitos de ciclismo. Seguindo para a Cordoaria Nacional, encontra-se um leque de desportos colectivos. E no Jardim Infantil do Largo Marquês de Angeja, junto ao Museu Nacional dos Coches, as crianças podem exercitar-se com kids athletics (e não só). Na Praça do Império, há fitness e actividades com vários tipos de bicicletas. Na Avenida da Torre de Belém, junto ao Palácio do Governador, a dança e os desportos de combate são os protagonistas. Por fim, nas imediações do viaduto de Algés, há animação, música e escalada. A programação do lado alfacinha está na íntegra aqui.

Em Oeiras, a programação de sábado inclui canoagem, mergulho, aulas de fitness, yoga, capoeira, padel, mini-ténis, tiro com arco, desportos de deslize, jogos tradicionais ou karaté. Em Paço de Arcos, o Centro Náutico converte-se no “Espaço Saúde e Bem Estar”, para fazer rastreios de saúde e acções de sensibilização. Em Caxias, há atletismo, desafios fitness, circuito de ciclismo e, para as crianças, um insuflável. Na Cruz Quebrada-Dafundo, há direito a trampolins e, em Algés, os participantes vão poder descobrir modalidades como o chi kung, o bodybalance e a ginástica aeróbica. A oferta inteira pode ser consultada aqui.

Já em Cascais, 23 entidades ligadas à práctica desportiva prepararam diversos programas para sábado: pilates, zumba, treino funcional, HIT, slide, boulder e, ainda, jogos tradicionais. Toda a programação cascaense pode ser encontrada aqui.

Portugal faz parte de mais de 120 países que celebram o Dia Mundial de Actividade Física, que tem o objectivo de promover a prática desportiva e um modo de vida saudável. Para combater o sedentarismo, a Organização Mundial de Saúde aconselha 30 minutos diários de actividade física moderada ou intensa para os adultos e 60 minutos diários para crianças e jovens.

