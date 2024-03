Porque é que o céu está opaco? Há “chuva de barro” até sábado

A massa de ar vinda dos desertos de África, com poeiras em suspensão, já se nota no céu (e nos carros). Especialistas aconselham cuidados extra.

O céu vai começar a ficar com um tom anormalmente alaranjado, como se alguém tivesse mudado o filtro para a fotografia. O fenómeno, apelidado de “chuva de barro” ou de lama, está relacionado com uma massa de ar proveniente do norte de África, que está prevista atravessar Portugal Continental durante esta sexta-feira e sábado, dias 22 e 23 de Março. As poeiras em suspensão vão ter impacto na qualidade do ar e efeitos nocivos para a saúde. A Direcção-Geral da Saúde recomenda o uso de máscara para evitar inalação involuntária de partículas perigosas para o aparelho respiratório.

As poeiras no ar são, em geral, provenientes do Norte de África e chegam à Europa devido a ventos fortes que, ao soprar sobre as superfícies desérticas, levantam do solo as partículas inaláveis mais leves, posteriormente transportadas através da circulação atmosférica. “Este poluente tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações”, lê-se em comunicado da Direcção-Geral da Saúde, que recomenda à população evitar esforços prolongados, limitar a actividade física ao ar livre e a exposição a factores de risco, como o fumo do tabaco.

As crianças, os idosos, os doentes do foro cardiovascular ou com problemas respiratórios crónicos, como a asma, devem ter cuidados extra, como permanecer no interior dos edifícios, de preferência com as janelas fechadas. Em caso de agravamento de sintomas, contacte a Linha SNS 24 (808 24 24 24) ou recorra a um serviço de saúde.

Para informação adicional sobre a qualidade do ar e os valores medidos nas estações de monitorização, pode consultar o site da Agência Portuguesa do Ambiente ou a aplicação QualAr.

+ Prepare a roupa fresca: as temperaturas vão subir e muito