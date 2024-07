Vai haver fado nas vielas mais escondidas de Alfama, Castelo e Mouraria

É uma receita de sucesso do Museu do Fado, que continua a repeti-la. Nos meses de Julho e Agosto, às sextas, sábados e domingos à tarde, é lá o ponto de encontro para ouvir os primeiros fados e depois partir em passeio pelas ruas de um dos bairros históricos, com mais duas paragens em que fadista, guitarra portuguesa e viola de fado se fazem ouvir. As visitas começam às 16.00 no Museu do Fado e terminam por volta das 18.00, e pede-se inscrição através de comunicacao@museudofado.pt.

Os elencos que se vão ouvir são de bem conhecidas casas em que há fado, como a Tasca do Jaime, o São Miguel D'Alfama, Fado na Morgadinha, Alfama Grill, A Fama de Alfama, Porta de Alfama, Esquina de Alfama, Taverna d'El Rey, As Lucindas, Tasquinha Canto do Fado, Bohemia LX Sé ou o Estaca Zero.

Os nomes dos fadistas já estão fechados para todas as datas, mas não os dos músicos. Ainda assim, veja aqui o programa e fique a saber também que bairro é visitado em cada sessão.

Julho

5 (Sex) Alfama Miguel Dias, fadista. Hélder Machado, guitarra portuguesa, David Moura, viola de fado. Elenco São Miguel D'Alfama

6 (Sáb) Alfama Madalena Gil, fadista. André Ribeiro, guitarra portuguesa, Ginestal Martins, viola de fado. Elenco Tasca do Jaime

7 (Dom) Mouraria Rui Costa, fadista. Músicos a anunciar

12 (Sex) Alfama Linda Leonardo, fadista. Fernanda Maciel, guitarra portuguesa, Vítor Pereira, viola de fado. Elenco Fado na Morgadinha

13 (Sáb) Castelo Luís Matos, fadista. Músicos a anunciar

14 (Dom) Alfama Henriqueta Batista, fadista. Custódio Magalhães, guitarra portuguesa, Guilherme Carvalhais, viola de fado. Elenco Alfama Grill

19 (Sex) Alfama Teresinha Landeiro, fadista. Pedro Amendoeira, guitarra portuguesa, Bernardo Saldanha, viola de fado. Elenco A Fama de Alfama

20 (Sáb) Castelo Eduardo Almeida, fadista. Músicos a anunciar

21(Dom) Alfama Lino Ramos, fadista. Paulo Silva, guitarra portuguesa, Augusto Soares, viola de fado. Elenco Coração de Alfama

26 (Sex) Mouraria Pedro Galveias, fadista. Músicos a anunciar

27 (Sáb) Alfama Tininha d’Alfama, fadista. Fernando Silva, guitarra portuguesa, Francisco do Carmo, viola de fado. Elenco Porta de Alfama

28 (Dom) Castelo Fernando Jorge, fadista. Músicos a anunciar

Agosto

2 (Sex) Castelo Ana Marta, fadista. Músicos a anunciar

3 (Sáb) Mouraria Jaime Dias, fadista. Músicos a anunciar

4 (Dom) Alfama José Matoso, fadista. João Serra e Moura, guitarra portuguesa, Júlio Garcia, viola de fado. Elenco Esquina de Alfama

9 (Sex) Castelo Ana Maurício, fadista. Músicos a anunciar

10 (Sáb) Alfama Maria Jôjô, fadista. Rodolfo Godinho, guitarra portuguesa, Lelo Nogueira, viola de fado. Elenco Taverna d'El Rey

11 (Dom) Mouraria Conceição Ribeiro, fadista. Músicos a anunciar

16 (Sex) Alfama Jéssica Crispim, fadista. Rui Pedro, guitarra portuguesa, Luciano Matos, viola de fado. Elenco As Lucindas

17 (Sáb) Mouraria Vítor Miranda, fadista. Músicos a anunciar

18 (Dom) Alfama Luís Carlos, fadista. Acácio Barbosa, guitarra portuguesa, João Machado, viola de fado. Elenco Tasquinha Canto do Fado

23 (Sex) Castelo Cátia Miranda, fadista. Músicos a anunciar

24 (Sáb) Mouraria Fátima Garcia, fadista. Músicos a anunciar

25 (Dom) Alfama Ana Margarida Leal, fadista. Pedro Dias, guitarra portuguesa, Pedro Martins, viola de fado. Elenco Bohemia LX Sé

30 (Sex) Castelo Inês Pereira, fadista. Músicos a anunciar

31 (Sáb) Alfama António Perdigão, fadista. Edgar Alfredo, guitarra portuguesa, Edgar Alfredo Júnior, viola de fado. Elenco Estaca Zero

