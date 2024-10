Vai ser disparado um canhão no Castelo de São Jorge

No domingo, 20 de Outubro, o Castelo de São Jorge dá um salto ao século XV. No âmbito da recriação histórica Bombardeiros da Nómina e a Invenção da Glória, vão ouvir-se disparos de artilharia. Voltam a acontecer no dia 17 de Novembro.

A partir das 10.00, os disparos de artilharia com pólvora seca são o evento principal no Castelo de São Jorge. A actividade procura retratar o final do século XV, mais especificamente, cenas das Tapeçarias de Pastrana, da autoria de Nuno Gonçalves. É nesta época que, na Europa, se dão grandes mudanças no que toca ao armamento defensivo e ofensivo – o declínio dos besteiros do conto, a elevação dos espingardeiros e a criação dos corpos de bombardeiros.

Há três demonstrações durante o dia, às 10.00, às 14.00 e às 16.00. A 17 de Novembro, a actividade repete-se, novamente entre as 10.00 e as 17.00. Para assistir bem de perto, não é preciso marcação, basta adquirir o bilhete para o castelo.

Castelo de São Jorge. 20 Out e 17 Nov. Dom 10.00-17.00. 0€-15€

