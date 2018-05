Vai um bailinho? O Festival Internacional de Tango começa esta quarta

Os pés começam a ferver, os sapatos estão preparados e os olhos postos nos que sabem e há razão para isso – o Festival Internacional de Tango arranca já esta quarta-feira no salão d’A Voz do Operário, na Graça, e por lá fica até domingo, dia 3.

Organiza pela Lusitango, associação sem fins lucrativos, o festival traz a Lisboa 57 nacionalidades de dançarinos profissionais de tango, coisa que equivale a mais de mil bailarinos. O espectáculo de abertura começa às 21.00, na quarta, e é aberto ao público (10€) com orquestra ao vivo e cantor de tango e ainda um momento dedicado ao fado.

O outro momento ao qual pode assistir acontece na sexta-feira: o Puro Tango é um espectáculo só dedicado ao tango com orquestra, cantor ao vivo e bailarinos (15€-30€). E para quem se pergunta pelas habituais milongas, elas vão acontecer todas as tardes e noites do festival, portanto pode dar um passinho de dança de quarta a domingo (a partir de 7,5€). Além de tudo isto, todas as tardes do Festival Internacional de Tango têm marcado na agenda workshops de tango argentino, conduzidos pelos bailarinos convidados pela organização (20€/ aula).

A Voz do Operário. Rua da Voz do Operário, 13. Qua 21.00, Qui-Sex 14.00 e Sáb-Dom 15.00.

