‘Vale Abraão’ volta ao cinema, dez anos após a morte de Manoel de Oliveira

O filme de 1993 do cineasta Manoel de Oliveira vai ser exibido no Cinema Trindade (Porto), na Casa do Cinema de Coimbra e no Nimas (Lisboa).

No décimo aniversário da morte daquele que é um dos mais celebrados cineastas portugueses, Manoel de Oliveira, vai regressar aos cinemas um dos seus mais aclamados filmes, Vale Abraão. O filme do realizador que trabalhou até aos 106 anos vai ser exibido a 2 de Abril – dia da efeméride –, na versão integral e restaurada pela Cinemateca Portuguesa, com sessões no Cinema Trindade (Porto), Casa do Cinema de Coimbra e no Nimas (Lisboa).

Vale Abraão conta a história de Ema, inspirada em Madame Bovary, de Flaubert, e adaptada do romance homónimo de Agustina Bessa-Luís.

No grande ecrã, poderemos voltar a ver Leonor Silveira, que dá vida à personagem principal, uma jovem bela e sonhadora. “Torna-se numa mulher bela e sensual com um irresistível gosto pelas ficções românticas, que acaba por nunca conseguir encontrar plena satisfação junto dos homens, desde logo casando com um médico que nunca amou. Na sequência de uma intensa vida social, Ema vai envolver-se com três homens sempre numa constante busca de paixões, luxo e desafios”, pode ler-se na sinopse escrita pelo Nitrato Filmes.

O elenco conta ainda com Diogo Dória, Luís Miguel Cintra, Isabel Ruth, António Reis, João Perry, Glória de Matos, entre outros.

Estreado na Quinzena dos Realizadores de Cannes em 1993, o filme voltou ao festival em 2023, numa homenagem que tinha Leonor Silveira em destaque no cartaz.

A propósito dos dez anos da morte do realizador, a New Yorker publicou um artigo sobre Manoel de Oliveira, no qual a revista de referência norte-americana reflecte sobre a vida e a obra do cineasta português.

Cinema Nimas. 2 Abr 20.30 (Qua)-9 Abr 17.30 (Qua). 8€



