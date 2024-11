Vamos brindar a Paulo Alexandre: morreu a voz de “Verde Vinho”

Mestre a invocar a nostalgia nas suas canções, a voz de “Verde Vinho”, êxito em Portugal e no Brasil, Paulo Alexandre morreu este domingo, 17 de Novembro. O cantor português tinha 93 anos.

“Hoje, com o coração apertado, venho compartilhar uma notícia que nunca imaginei precisar escrever. O meu querido pai, de nome artístico Paulo Alexandre, deixou-nos ontem de madrugada”, escreveu Alexandre Santos no Facebook. “Mais do que um artista de talento único, ele foi um ser humano extraordinário, cheio de amor, sabedoria e uma paixão contagiante pela música e pela vida”.

Paulo Alexandre é o nome artístico de Modesto Pereira da Silva Santos. O cantor nasceu em Vouzela, a 16 de Fevereiro de 1931, e cedo mudou-se para Lisboa. Apesar de ter começado a carreira nos anos 1950, o seu maior sucesso só chegaria em 1977, com “Verde Vinho”, que recebeu dois discos de ouro em Portugal e um no Brasil.

Este tema, que se tornou querido entre portugueses e comunidades emigrantes pela forma como evocava as saudades de um ambiente de convívio entre família e amigos, é uma tradução e adaptação do tema “Griechischer Wein”, da autoria de Udo Jürgens e editado em 1974.

Apesar de ser inspirado pelas paisagens minhotas – “Estando tão longe da minha terra/ Tive a sensação/ De ter entrado numa taberna/ De Braga ou Monção” – esta canção fez bastante sucesso internacional, nomeadamente no Brasil, onde se tornou um sucesso comercial.

O êxito foi tal que a música acabou por inspirar um filme homónimo protagonizado pelo actor brasileiro Dionísio Azevedo e pelo próprio cantor. A banda sonora do filme inclui um dueto com Maria de Lourdes, “Desgarrada”, “Adeus Meu País”, “Agora Ou Nunca”, “Voltei Para Ficar” e, claro, “Verde Vinho”.

O artista estava afastado da vida pública desde 2000, ano em que participou num concerto que assinalou os 500 anos da chegada dos portugueses ao território que é hoje o Brasil.

O velório está marcado para terça-feira, 19 de novembro, das 18.00 às 23.00, e vai acontecer na no Centro Funerário Basílica da Estrela. As cerimónias fúnebres ocorrem na quarta-feira, às 11.15, no mesmo local.

