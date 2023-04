Vamos passar a Primavera ao balcão

A nova edição da Time Out Lisboa já está nas bancas, com os melhores e mais bonitos balcões da cidade.

Muito se fala de mesas nesta casa. Elogiam-se-lhes os momentos de partilha, provam-se os pratos que por lá aterram, guardam-se as memórias ali sentados. A mesa põe-nos frente a frente com algumas das melhores coisas que há na vida: gente, comida e bebida. Mas não temos sido sempre justos. Porque, às vezes (muitas vezes), tudo o que precisamos é de uma refeição solitária no banco alto de um balcão, sem companhia, sem julgamentos, sem conversas, comungando apenas com o que está no prato e no copo, ou com quem está e o que está a fazer do lado de lá. Mesmo quando não estamos sozinhos, o frente a frente não ganha sempre ao lado a lado – há memórias que vale a pena guardar em que os olhos não se cruzam, mas os ombros por vezes se tocam.

Na edição da Primavera da Time Out Lisboa, que chega às bancas esta quinta-feira, deixamos as mesas para outro dia e sentamo-nos ao balcão. Ao balcão de restaurantes novos e históricos, bonitos e feios, caros e baratos. Vai encontrar comida caseira e requintada, quente e fria, de conforto ou de desafio. Vai encontrar gente do lado de dentro e do lado de fora com histórias para contar, pratos para dar a provar e receitas para partilhar. As mesas que nos perdoem, mas fomos felizes ao balcão. Somos sempre muito felizes ao balcão.

E temos mais felicidade espalhada pelas 150 páginas da revista: na crónica da estação de Salvador Martinha, na grande entrevista a Beatriz Batarda e no encontro entre duas novas estrelas Michelin com uma paixão em comum – a gastronomia japonesa.

Outras leituras obrigatórias antes que chegue o Verão? Uma escapadinha à Madeira, o melhor da moda circular nacional, a nova cara do Festival de Sintra, a produção portuguesa de séries (cada vez mais, cada vez melhores) ou o desafio que os livros de autores ou com representação não-binária está a lançar às editoras. Quem queremos respeitar, a língua ou as pessoas?

