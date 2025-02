Vanessa da Mata está de volta a Portugal com o novo álbum, ‘Vem Doce’

A cantora brasileira Vanessa da Mata regressa a Portugal para apresentar o seu mais recente disco, Vem Doce, e revisitar clássicos como “Boa Sorte”. Os concertos estão marcados para 3 de Maio no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e a 4 de Maio no Coliseu do Porto Ageas.

Este novo trabalho foi lançado em Março de 2023 e reafirma a versatilidade musical da artista. As músicas exploram estilos como o forró ou o R&B e temas como o amor, arrependimento e outras questões humanas. Para os fãs mais antigos, será também a oportunidade de recordar êxitos como “Amado” e “Não Me Deixe Só”.

Com uma carreira consolidada e prémios que incluem um Grammy Latino, Vanessa da Mata é uma das vozes mais marcantes da MPB. Desde a estreia em 2002, com Essa Boneca Tem Manual, tem conquistado um público fiel com as suas letras sobre amor, crítica social e espiritualidade.

Os bilhetes já estão à venda, com preços a partir de 25€ para Lisboa e 30€ para o Porto.