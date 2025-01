Vêm aí mais bilhetes para os concertos esgotados de Manu Chau

Há mais bilhetes para ver Manu Chao. Apesar do cantautor espanhol ter esgotado os dois concertos previstos para 30 de Janeiro e 1 de Fevereiro, no LAV - Lisboa ao Vivo, a organização anunciou que, esta quarta-feira, 22 de Janeiro, vai ser disponibilizada uma nova remessa de bilhetes, às 14.00, para ambas as datas.

A produtora Soundsgood referiu que “esta representa a última oportunidade para os fãs que desejam assistir ao concerto ‘Ultra Acústico’, que traz a Lisboa alguns temas do novo álbum Viva tu, mas igualmente algumas trilhas irónicas do artista".

Filho de pais espanhóis, Jose-Manuel Thomas Arthur Chao nasceu em França em 1961. Integrou várias bandas, como os Hot Pants e os supracitados Mano Negra, antes de se lançar a solo com o álbum Clandestino, em 1998. Seguiram-se Proxima Estacion: Esperanza (2001), Radio Bemba Sound System (2002), Sibérie M’était Contéee (2004), La Radiolina (2007) e Viva Tu, lançado em Setembro do ano passado.

Recorde-se que, em 2024, Manu Chao passou por Portugal para uma curta digressão no Verão, com concertos em Valença (Festival Contrasta), Águeda (AgitÁgueda) e Seixal (Festival do Maio).

Lisboa ao Vivo. 30 de Jan (Qui) e 1 Fev (Sáb). 21.00. 30€

