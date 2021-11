Vem aí mais um mercado de Maria Guedes e está maior do que nunca

É já no próximo fim-de-semana, dias 27 e 28 de Novembro, que acontece mais uma edição do Winter Market Stylista. A versão natalícia do mercado de Maria Guedes acontece desde 2013 e regressa agora maior do que nunca. Na Fiartil, Feira de Artesanato do Estoril, onde já decorreu o anterior, o evento reúne mais de uma centena de marcas e vai estar decorado a rigor — haverá pinheiros do Horto do Campo Grande à venda e um impressionante exemplar de seis metros enfeitado e iluminado em destaque no recinto. Isto além de música, luzes e, claro, bebidas para aquecer como chocolate e vinho quentes.

O destaque do evento são as 110 marcas que estarão presentes, fruto da curadoria da própria influencer e escolhidas a pensar em todos. As secções vão da moda feminina à decoração, passando pelo universo infantil, pelo fitness e pela moda masculina.

Alguns dos projectos são estreantes, caso da Aida, da Cerâmicas do Moinho e da Grau Cerâmica, todos destinados à casa, enquanto a Coolet, a Grow Maternity e a Dupla Brand reforçam a oferta para o público feminino. Já para os miúdos, a TicTac Babies e My LO são novas bancas a considerar. As mochilas da Piripack, o calçado da Strelitzia, os pijamas da Under Sleepwear, a moda da theAlmond (da influencer Bárbara Corby), os cosméticos da [PH]ACT e os chocolates da The Cacau Club completam o rol de novidades.

Mas nem só de compras é feito este Winter Market Stylista. O destaque vai também para restaurantes já conhecidos do público e para a zona Organic Foods. Este ano a Gleba junta-se ao mercado com o seu pão artesanal e de fermentação natural, mas também com os primeiros bolos da quadra festiva. Há espaço ainda para a Brigadeirando, com diversos tipos de doces e brigadeiros, e para a Sushi Corner, ideal para quem não abdica do seu peixe cru mesmo com o Inverno à porta.

Para aceder ao evento, não será necessário apresentar certificado digital ou teste negativo à Covid-19, mas o uso de máscara, esse sim, é obrigatório. Com uma ampla esplanada e zona de descanso, o mercado de Maria Guedes volta a criar um ambiente ideal para passeios em família, sem deixar de fora os amigos de quatro patas.

Fiartil - Feira de Artesanato do Estoril. Sáb-Dom. Entrada: 3€ (a partir dos 12 anos). Bilhetes à venda à porta ou em Blueticket.