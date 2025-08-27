Vêm aí quatro dias de livros e concertos no Palácio de Belém

De 4 a 7 de Setembro, a Festa do Livro em Belém vai contar com concertos de Carolina Deslandes, Rui Veloso, Bárbara Tinoco e Xutos & Pontapés. A entrada é gratuita.

A 8.ª edição da Festa do Livro em Belém acontece de 4 a 7 de Setembro. Além das bancas de editoras e livreiros, o programa volta a contar com concertos diários, tudo nos jardins do Palácio Nacional de Belém, residência oficial do Presidente da República.

O evento, de entrada livre, volta a prometer jogos didácticos, debates, sessões de autógrafos, apresentações de livros, embora sejam os concertos, sempre às 21.30, os momentos mais aguardados pelo público. No primeiro dia, é Carolina Deslandes a dar música a Belém. Na sexta-feira, dia 5 de Setembro, é a vez de Rui Veloso recordar clássicos de sempre.

No dia seguinte, sábado, o cancioneiro é outro, mais ao gosto do público mais jovem, com Bárbara Tinoco a chamar para si todas as atenções. Por fim, serão os Xutos & Pontapés a fazer estremecer as janelas do palácio.

A Presidência da República garante que a programação completa, que também irá incluir actividades para os mais pequenos, será divulgada em breve. Durante o evento, funcionarão duas entradas para o recinto: pela loja do Museu da Presidência da República e pelo Jardim Botânico Tropical.

Praça Afonso de Albuquerque (Belém). Qui 16.00-22.30, Sex-Dom 11.00-22.30. Entrada livre

