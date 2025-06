Vêm aí três dias de concertos de jazz gratuitos no Barreiro

Emmet Cohen, Aaron Parks e Carlos Bica são alguns dos nomes que vão marcar presença no Jazz no Parque, que acontece no final de Junho.

O Barreiro vai encher-se de música entre os dias 27 e 29 de Junho com o Jazz no Parque. A quinta edição do festival acontece no Parque da Cidade, de forma gratuita, e volta a cruzar grandes nomes internacionais com projectos emergentes e propostas locais. A curadoria é assinada por Jorge Moniz, músico, compositor e professor natural do Barreiro.

A abrir a edição de 2025, na noite de sexta-feira, o palco recebe dois dos pianistas mais relevantes do jazz norte-americano contemporâneo. Primeiro, às 22.00, Emmet Cohen, acompanhado por Philip Norris no contrabaixo e Joseph Farnsworth na bateria. Nome central da nova geração, Cohen traz a Lisboa uma síntese entre a herança dos mestres e a vitalidade do presente, sendo também reconhecido pelas suas colaborações com figuras como Ron Carter, Benny Golson ou Christian McBride.

Às 23.30, é a vez de Aaron Parks apresentar Little Big, o seu mais recente trabalho, na qual funde improvisação jazzística com texturas electrónicas, indie-rock e hip-hop. Com ele sobem ao palco Greg Tuohey (guitarra), David Ginyard (baixo) e Jongkuk Kim (bateria).

O sábado começa cedo, às 17.00, com o Ensemble da Escola de Jazz do Barreiro, num concerto onde professores e alunos partilham palco e repertório, entre composições originais e reinterpretações de clássicos do género.

Às 18.00, o duo Songsayer, de Rita Maria e Nuno Costa, propõe um jazz atmosférico e exploratório, marcado por pedaleiras de efeitos, improvisações ambientais e uma abordagem íntima e electrónica ao formato canção.

A francesa radicada em Londres Amy Gadiaga apresenta-se, às 22.00, em nome próprio, num espectáculo que funde tradição vocal, groove e uma forte consciência artística e política.

A fechar a noite, às 23.30, sobe ao palco Peter Bernstein, nome incontornável da guitarra no jazz nova-iorquino, acompanhado por músicos de primeira linha, num concerto de balanço generoso e lirismo contido.

No domingo, às 17.00, actua o Ensemble da Academia de Jazz os Franceses, colectivo de professores e alunos com um repertório que revisita o jazz e a música portuguesa com arranjos originais. Uma hora depois, é a vez do pianista espanhol Daniel García mostrar o seu mais recente álbum, Wonderland, no qual o trio explora influências que vão do flamenco às sonoridades do Médio Oriente, sempre com grande intensidade colectiva. O encerramento faz-se às 19.30 com um nome maior do jazz português: Carlos Bica. Ao leme do trio Azul, com Frank Möbus na guitarra e Jim Black na bateria, o contrabaixista apresenta uma formação que tem sido uma montra privilegiada para o seu universo musical – um jazz melódico, inventivo e sem pressas.

Parque da Cidade (Barreiro). 27-29 Jun (Sex-Dom). Entrada gratuita

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook