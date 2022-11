Vem aí uma maratona de escrita para fãs de ficção especulativa

O It’s Alive! está de volta e este ano, ao contrário da edição anterior, não vai acontecer online, mas ao vivo, no dia 12 de Novembro, no Palácio Baldaya, em Benfica. O desafio, esse, é o mesmo: de caneta na mão ou com o teclado pronto a martelar, escrever um conto de ficção especulativa de uma assentada, como quem diz entre as 16.00 e a véspera do jantar. Antes, há jogos, convívio literário e uma inauguração especial.

No Ano Sem Verão, como ficou conhecido o ano de 1816, durante o qual decorreram uma sequência de cataclismos climáticos provocados pela erupção do Monte Tabora, Lord Byron desafiou os escritores com os quais estava a passar uma temporada de férias na Suíça a criar histórias de terror. Mary Shelley, então com 18 anos, não só aceitou como deu vida a Frankenstein, ou o Prometeu Moderno. Este acontecimento foi a inspiração, séculos mais tarde, para o projecto “Tu Frankenstein”, fundado no Brasil em 2013, e para a versão portuguesa da iniciativa, “Noite de Lord Byron”, que se estreou em 2014 e levou por sua vez à criação do It’s Alive, lançado pela Imaginauta em 2017.

Nesta edição, o programa tem duas partes: uma aberta ao público e outra sujeita a inscrição prévia, para quem se quiser juntar ao desafio de, numa só sessão, escrever um conto de ficção especulativa na companhia de outros autores. Antes desta maratona, que arranca às 16.00, inaugura-se uma estante de livros exclusivamente dedicada à ficção especulativa na Biblioteca do Palácio Baldaya, que será composta por livros doados pela Imaginauta e pelos visitantes do Festival Contacto deste ano. Se quiser contribuir para o acervo, também poderá fazer doações a partir das 14.30. Os livros devem estar em boas condições e ser de ficção especulativa em português.

Conte ainda com uma tertúlia informal. A partir das 15.00, a comunidade poderá juntar-se a um convívio acompanhado de jogos em torno da literatura para todas as idades, incluindo o clássico Cadáver Esquisito. Já a partir das 16.00, o evento é exclusivo aos participantes na maratona, durante a qual vão estar disponíveis acepipes e bebidas. Poderá inscrever-se no formulário online. Mas, atenção, as vagas são limitadas.

Palácio Baldaya, Estrada de Benfica 701A. Sáb 12 Nov, a partir das 14.30. Entrada livre

