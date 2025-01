Vem aí uma semana de sol, mas com noites mais frias

A partir desta segunda-feira, 13 de Janeiro, apesar do sol e da quase ausência de vento, as temperaturas vão descer em Lisboa. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o dia de hoje vai ser um dos mais quentes desta semana, com céu limpo e o termómetro a chegar aos 15º Celsius.

Na terça-feira, 14, o sol deve manter-se mas prevê-se que a temperatura desça, com mínima de 5º C e 12º C de máxima. Na quarta-feira, 15, espera-se o aparecimento de algumas nuvens, com a temperatura mínima a voltar a cair, para os 4º C, e máxima de 14º. Quinta-feira vai ser o dia mais quente, chegando aos 15º C. Sexta-feira, a temperatura máxima desce dois graus (13º C) e a mínima fica-se pelos 6º C, contudo o céu estará limpo. No sábado, a máxima mantém-se mas a mínima desce ligeiramente (5º).

Já o tempo seco não deverá durar muito tempo – no fim-de-semana, a possibilidade de ocorrência de chuva volta a ser uma realidade, prolongando-se até ao início da semana seguinte. Domingo, segunda e terça-feira é mesmo uma forte possibilidade, sendo que as temperaturas também vão subir.

