Versace e o seu assassino chegam na quinta-feira à Fox Life

O assassinato do célebre estilista italiano Gianni Versace, em 1997, é o tema da nova temporada de American Crime Story, na FOX Life. Contamos-lhe todos os pormenores.

No dia 15 de Julho de 1997, o estilista Gianni Versace foi assassinado com dois tiros na nuca à porta de sua casa, em Miami. Versace tinha 50 anos. O criminoso, Andrew Cunanan, um serial killer homossexual de 27 anos, que vivia à custa de homens mais velhos e ricos, suicidar-se-ia uma semana depois, usando a mesma pistola com que tinha matado o estilista e mais três homens.

O assassinato de Gianni Versace é o tema da segunda temporada da série American Crime Story, da FOX Life, depois de na primeira temporada se ter centrado no caso de O.J. Simpson, com O Caso de O. J. E tal como esta se baseava num livro, The Run of His Life: The People v. O. J. Simpson, do advogado e escritor Jeffrey Toobin, também O Assassinato de Gianni Versace adapta Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History, da jornalista Maureen Orth.

A série tem nove episódios. Começa com a morte de Versace e depois anda para trás e para a frente no tempo, ora mostrando como era a vida de Cunanan e outros dos seus crimes, antes de ter morto o estilista, ora centrando-se na caça ao homem pela polícia de Miami.

Édgar Ramirez interpreta Gianni Versace, Ricky Martin personifica o seu namorado, Anthony D’Amico, Darren Criss dá corpo a Andrew Cunanan e Penélope Cruz é Donatella Versace, a irmã do estilista.

A família de Gianni Versace fez saber recentemente, num comunicado, que estava contra O Assassinato de Gianni Versace por considerar tratar-se de “uma ficção” baseada num livro que qualifica de “sensacionalista” e diz estar cheio de “mexericos e especulação”. A produção da série defendeu-a, dizendo ser “uma obra de não-ficção que contém obviamente elementos de docudrama”.

Os próximos crimes

A nova temporada de American Crime Story ainda nem se estreou, mas já se conhecem os assuntos das próximas duas. A terceira, que originalmente ia ser a segunda, irá abordar a tragédia do Katrina. E a quarta o escândalo Bill Clinton–Monica Lewinsky.

