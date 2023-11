Vhils dedica novo mural aos refugiados da Segunda Guerra Mundial

A 31 de Outubro, comemoraram-se os 136 anos do Porto de Lisboa. A ocasião ficou marcada pela inauguração de um novo mural de arte urbana, assinado por Vhils, ideintidade artística de Alexandre Farto, mas também pelo lançamento de um livro.

O mural O cais da Europa: Roger Kahan e a homenagem aos refugiados da II Guerra Mundial do artista português foi inspirado na obra do fotógrafo francês Roger Kahan, refugiado judeu que passou por Lisboa, cenário de parte do seu trabalho fotográfico. O trabalho pode ser visto na Gare Marítima da Rocha Conde de Óbidos. A propósito da história do fotógrafo, na passada terça-feira, o jornalista e escritor Ferreira Fernandes também lançou o livro O Cais da Europa, Roger Kahan, refugiado, fotógrafo - Lisboa, 1940.

As celebrações sublinham o papel que o Porto de Lisboa desempenhou durante a Segunda Guerra Mundial. A neutralidade que o país assumiu aquando do conflito levou judeus e opositores ao regime nazi a refugiarem-se em Portugal. O Porto de Lisboa representava, então, um porto de abrigo aos refugiados da guerra, na sua maioria judeus.

