Viagem de 20 dias leva turistas a todos os locais de ‘White Lotus’

Depois de aterrar no Havai para a primeira temporada e na Sicília para a segunda, a comédia negra de sucesso The White Lotus está de volta e, desta vez, o nosso novo grupo de turistas ricos está alojado numa estância de bem-estar super-luxuosa e super-zen em Koh Samui, na Tailândia.

Se for como nós, viu as duas primeiras temporadas e pensou: “Não fosse pelo homicídio, adorava estar lá”. Bem, na Primavera do próximo ano, até pode estar – e, esperamos, viver para contar a história.

O Four Seasons criou um pacote de viagens especial para 48 sortudos viajantes que desejam experimentar o estilo de vida de White Lotus. Denominada World of Wellness 2026, esta viagem de 20 dias em jacto privado aventura-se não só pelos locais de rodagem das três temporadas como pára em cinco destinos adicionais, com estadias em hotéis e estâncias Four Seasons espalhadas por todo o lado.

Os hóspedes ficarão alojados nos hotéis apresentados no programa em Maui, Taormina e Koh Samui, e passarão também algum tempo em Singapura, Marraquexe, Nevis, Cidade do México e Maldivas – tudo com um itinerário de bem-estar personalizado.

É uma viagem única que partirá de Singapura a 7 de Maio de 2026 e terminará em Maui a 26 de Maio.

Nas Maldivas, pode desfrutar de um safari de tartarugas e, em Koh Samui, pode experimentar o treino de Muay Thai. Andar de bicicleta pelas adegas é uma das actividades oferecidas em Taormina e, na Cidade do México, poderá assistir a uma cerimónia tradicional de temazcal (casa do calor).

Se está a pensar que tudo isto parece exuberante, mas potencialmente fora do orçamento, é provável que esteja certo. O preço dos bilhetes para o World of Wellness 2026 começam nos 188 mil dólares (180,5 mil euros) – por isso, talvez valha a pena reservar um destes Airbnbs inspirados em White Lotus.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp