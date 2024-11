‘Viagens’ eleito o melhor disco português dos últimos 40 anos pelo ‘Blitz’

Desde o lançamento da primeira edição, em Novembro de 1984, que o Blitz molda e documenta a evolução da indústria musical nacional. Para celebrar os 40 anos da publicação, cerca de 200 personalidades do meio, incluindo artistas, jornalistas e outros agentes, foram convidados a eleger o melhor disco português destes 40 anos. E o vencedor foi Viagens, o álbum de estreia de Pedro Abrunhosa e Bandemónio.

De acordo com a Lusa, entre os cinco discos mais votados ficou também O Monstro Precisa de Amigos (1999), dos Ornatos Violeta; Circo de Feras (1987), dos Xutos & Pontapés; Psicopátria (1986), da GNR; e Dar e Receber (1984), de António Variações. A lista completa será revelada a 29 de Novembro, numa edição especial da Blitz.

Escrita pela actual redacção e por Manuel Falcão, um dos fundadores do jornal, a revista terá uma grande entrevista a Pedro Abrunhosa. Além disso, serão recordados algumas das melhores fotografias tiradas e das capas feitas ao longo destas quatro décadas, bem como os momentos e as salas que marcaram a música ao vivo em Portugal. Em comunicado, a empresa adianta ainda que “Os Pregões e Declarações, uma inovação da Blitz, não ficaram esquecidos”.

Os 40 anos celebram-se também ao vivo

As celebrações dos 40 anos do Blitz continuam na MEO Arena, a 12 de Dezembro. Quatro gerações de artistas vão cruzar-se num concerto único. Pelo palco vão passar os Xutos & Pontapés, mais velhos do que a marca; dois nomes que não vieram a tempo de ler-se no jornal, porém foram celebrados nas páginas da revista – Gisela João, nascida a 6 de Novembro de 1983; e os Capitão Fausto, que se juntaram quando a Blitz já era revista –; e MARO, com menos dez anos do que a marca.

MEO Arena. 12 Dez (Qui). 20.30. 25€-100€.

