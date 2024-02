Vida, música e morte de Bob Marley

Em ‘Bob Marley: One Love’, que se estreia esta quinta-feira nos cinemas, Reinaldo Marcus Green conta a história do ícone maior do reggae. Kingsley Ben-Adir protagoniza.

No dia 3 de Dezembro de 1976, Bob Marley, a sua mulher Rita e o seu empresário Don Taylor foram vítimas de um ataque em sua casa em Kingston, na Jamaica, por homens armados. Rita Marley e Don Taylor ficaram feridos com alguma gravidade, ao contrário do músico. Marley ia tocar, dentro de dois dias, num concerto promovido por Michael Manley, o primeiro-ministro jamaicano, para tentar acalmar os problemas e a violência entre dois partidos políticos rivais. Nunca se conseguiram saber bem quais as razões do ataque, mas terá sido por motivos políticos e não para roubar, já que o ícone da música reggae supostamente apoiava Manley e os opositores deste não gostavam disso. Mesmo assim, o concerto foi para a frente com Bob Marley em palco.

Este acto de violência está no centro de Bob Marley: One Love, o filme biográfico de Reinaldo Marcus Green (Top Boy, King Richard: Além do Jogo) que se estreia em Portugal esta quinta-feira, 14 de Fevereiro. Além de contar a história da vida de Bob Marley, a sua ascensão à fama, e de destacar a projecção internacional que ele deu ao reggae, o filme recria também a sua participação no concerto One Love Peace Concert, realizado em Kingston, em 1978, e que, tal como o de 1976, visava reconciliar os dois maiores partidos políticos jamaicanos, o Partido Trabalhista e o Partido Nacional do Povo.

Bob Marley: One Love foi feito com o consentimento e a colaboração plena da família Marley, tendo a sua mulher Rita e os filhos Ziggy e Cedella tido funções de produção. Kingsley Ben-Adir interpreta Bob Marley e o actor teve não só a aprovação de Ziggy Marley para personificar o seu pai, como também o convenceu a aceitar o papel quando Ben-Adir estava muito hesitante em fazê-lo, por não saber cantar nem dançar. Para poder ser Bob Marley na tela, Ben-Adir teve que aprender a tocar guitarra e a cantar. É ele que interpreta todas as canções do filme, e a sua voz foi combinada na pós-produção com a de Bob Marley.



Chiabella James

Kingsley Ben-Adir já interpretou Malcolm X no filme Uma Noite em Miami, e o antigo Presidente dos EUA Barack Obama na série The Comey Rule, e Reinaldo Marcus Green disse que o escolheu para ser Bob Marley mais pelas suas qualidades de representação do que pelas parecenças com este, ou pelos dotes musicais e de dançarino. Ben-Adir fez muito trabalho de casa como preparação para personificar o músico, ouvindo e vendo mais de 50 entrevistas com ele, aprendendo o dialecto jamaicano que Marley falava e a forma como se expressava. “Quanto mais o estudava, mais eu percebia que a música era fundamental para ele. Foi a música que o salvou, e ele diferenciou-se através dela de outros artistas desse tempo. O Bob não é uma pessoa que nós possamos copiar. O seu modo de cantar e dançar provém de uma experiência interior, portanto, temos que encontrar a nossa própria versão da personalidade dele para o interpretar”, declarou o actor.

Reinaldo Marcus Green disse que a sua intenção foi retratar Bob Marley em Bob Marley: One Love da “forma mais autêntica e significativa possível”. “Quero que este filme seja para as pessoas que conheceram e amaram o Bob, e que podem ainda descobrir coisas novas e que desconheciam sobre a vida dele, assim como apresenta-lo a uma nova geração.” Para Ziggy Marley, a fita “fará as pessoas perceber o que era estar perto de uma lenda, e testemunhar as suas dores, os seus desgostos, as suas alegrias e a sua redenção”. Além de Kingsley Ben-Adir, o elenco de Bob Marley: One Love inclui ainda, entre outros, Lashana Lynch como Rita Marley e James Norton no papel de Chris Blackwell, o produtor e fundador da Island Records, para a qual Bob Marley & The Wailers gravaram, bem como outros importantes nomes do reggae, como Toots and the Maytals, Burning Spear, Lee Perry ou Sly and Robbie.

