Vídeo mostra avistamento raro de três toninhas‑comum ao largo de Cascais e Lisboa

A costa de Lisboa recebeu três visitas inesperadas, esta quarta-feira. Foram avistadas três toninhas‑comum, perto de Cascais e Lisboa, e captadas num vídeo que foi divulgado nas redes sociais.

Este momento foi captado por Sidónio Paes, biólogo e proprietário da SeaEO Tours, empresa que desde 2018 realiza passeios de barco e observação de golfinhos. No vídeo, feito com recurso a um drone, mostra os três phocoena phocoena – popularmente conhecidas como toninhas, ou botos – a navegar nas águas profundas do canhão de Lisboa, um vale submarino em frente à foz do Tejo.

O biólogo explicou que se trata de uma espécie “muito esquiva” e que a observação de três exemplares de uma só vez é um acontecimento raro. “Estima‑se que haja apenas cerca de dois mil indivíduos em todo o litoral português”, pode ler-se no vídeo divulgado na conta de Instagram de SeaEO Tours.

Estes pequenos cetáceos, que podem atingir cerca de um metro e meio de comprimento, vivem em águas costeiras com profundidades inferiores a 200 metros, sendo mais frequentes em estuários e baías.

