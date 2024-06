Vieira da Silva em Festa com programa gratuito dentro e fora de portas

Maria Helena Vieira da Silva nasceu a 13 de Junho, faria agora 116 anos. Numa dupla celebração, que junta o aniversário da pintora à do 25 de Abril, a Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva organiza uma festa para relembrar os vários exílios que antecedem e acompanham o encontro e a construção da democracia. A programação, de entrada livre, inclui cinema, concertos, conversas, oficinas, visitas guiadas, espectáculos e uma feira de edição e produção gráfica independente.

“O período que o casal Arpad Szenes e Vieira da Silva passou no Rio de Janeiro, nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial, será evocado através da poesia de Cecília Meireles e Murilo Mendes”, lê-se em comunicado sobre a iniciativa. “Lá fora, coros de vozes serão preparados e novos cartazes para manifestações impressos, através de uma construção colectiva em oficinas, onde artistas convidam as famílias a celebrar a criação e a ecoar a acção-palavra liberdade.”

A programação arranca logo pelas 10.00 do dia 13 de Junho, com a abertura da Feira de Edição e Produção Gráfica Independente, no Jardim das Amoreiras. É também aí, à mesma hora, que se vai realizar uma oficina de auto-publicação de fanzines com Sara e Antónia Santos. Segue-se uma oficina de fabricação de posters com a Edições da Ruína, às 11.00, e um espectáculo de marionetas, Maria Liberdade, de Manuel Costa Dias, às 12.00.

Ainda no jardim, há concertos do Coro da Achada, às 14.00; do guitarrista Daniel Freire e convidados, para interpretar obras do compositor luso-francês Alain Oulman, às 15.00; do Coro Voz Terra, às 16.00; do quarteto de rock popular Casal do Leste, às 17.00; e de Norberto Lobo, às 19.00.

Já dentro do Museu da Fundação, estão previstas duas visitas – uma guiada à colecção da Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, às 11.00, e uma orientada à exposição temporária, às 13.00 –, uma leitura de poemas de Cecília Meireles e Murilo Mendes, às 14.00; e várias actividades no auditório, como a exibição de Ma femme chamada bicho (1978), de José Álvaro Morais; uma oficina de pequena percussão com César Burago, seguida de concerto; ou um concerto de Nu No.

A agenda completa está disponível para consulta online.

Museu Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, Praça das Amoreiras nº56/58. 13 Jun, Qui 10.00-20.00. Entrada livre

+ O Jardim Cultural regressa em Julho e é Toy que abre a festa